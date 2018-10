Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte è il personaggio che sta segnando questa terza edizione del reality-show di Canale 5. Il siciliano, ex tronista di Uomini e Donne, è sempre al centro del mondo dei gossip per la sua 'storia' con Giulia Salemi che stenta a decollare. Tra alti e bassi, però, in queste prime due settimane di convivenza le fondamenta sembrano esser state messe. Anche perché, come rivelato dalla mamma dell'influencer piacentina, Giulia ha sempre avuto un debole per Francesco Monte. E dopo giorni di lontananza poiché costretti a vivere in due 'ali' separate della casa del Grande Fratello Vip, i due si sono potuti riabbracciare. E lo hanno fatto con coccole e baci alquanto appassionati che hanno sorpreso tutti. "L'altro giorno, quando ho avuto il mio momento down (Monte pensava a Cecilia Rodriguez, ndr.) avrei voluto averti accanto". Insomma, il rapporto tra i due cresce. (Continua a leggere dopo la foto)

E intanto, nelle ultime ore, Francesco Monte ha fatto una confessione importante rivelando, per la prima volta, perché abbia troncato la scorsa primavera con Paola Di Benedetto. I due, conosciutisi sull'Isola dei Famosi 2018, non erano compatibili. "È stata solo un'attrazione sull'Isola. E' finita per colpa mia, ma non c'entra direttamente Cecilia Rodriguez. Quando siamo usciti dall'Isola io le dissi mi stai prendendo in una situazione dove io non ho voglia di innamorarmi, vediamo solo cosa ne esce, magari avrò una serie di cose che non mi faranno andare oltre. Infatti dopo un mese di frequentazione io mi sono reso contro che non andavo oltre nei sentimenti e quindi basta". (Continua a leggere dopo la foto)

È normale pensare che una situazione simile possa 'ripetersi' con Giulia Salemi. Intanto, però, l'influencer piacentina deve guardarsi bene all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. C'è chi potrebbe presto provare ad avvicinarsi alla sua preda. E non si tratta di una donna! Ebbene sì, c'è stato un bacio gay. Notizia non certamente nuova, dato che si tratta di un effusione avvenuta nella giornata di martedì. Ma adesso emergono nuovi succulenti dettagli: "Ivan (Cattaneo) prima mi ha infilato la lingua in bocca! Capite? Hahahahah dai è impazzito ma non è normale che una persona mi infila la lingua". (Continua a leggere dopo la foto)



Lo ha detto Francesco Monte a Giulia Salemi. Tutto questo nello stesso giorno del primo vero flirt che ha visto coinvolti proprio questi ultimi. E lei, cercando di non mostrare fastidio, ci scherza su con una battuta: "Bravo Ivan, lingua power!".

