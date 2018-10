Simona Ventura figli, un dramma mai svelato raccontato solo adesso. SuperSimo, tornata in auge negli ultimi anni grazie a trasmissioni televisive come 'Selfie - Le Cose Cambiano' e il recente Temptation Island Vip, oggi collabora con la Fascino di Maria De Filippi. In passato, però, ha trascorso periodi di alti e bassi, sia per personali vicende familiari, sia per questioni professionali. Nonostante la notorietà, per qualche tempo la sua presenza sul piccolo schermo è stata altalenante: non per sua volontà. Al Corriere della Sera, per la prima volta, fa delle confessioni 'scottanti': "Avevo fatto una scelta rivoluzionaria e sono stati anni duri, non per colpa mia, ma di congiunzioni astrali e politiche. Non ho mai detto per chi voto e questo è stato un minus non un plus". Tra i momenti più difficili, ricorda il divorzio con Stefano Bettarini, ma quest'estate a Simona Ventura è giunta una notizia, che, dice lei stessa, "nessuna madre dovrebbe mai ricevere": il figlio Niccolò è stato accoltellato all'uscita da una discoteca di Milano. Ora sta bene: "È stato un miracolo. Io sono cattolica e ho ricevuto un dono del signore, un grosso segno". Al suo fianco c'è sempre stato anche l'ex marito. (Continua a leggere dopo la foto)



Proprio con Bettarini adesso i rapporti sono sereni e distesi, di gran lunga migliori rispetto agli anni del divorzio. In parte, a riavvicinarli, ha contribuito anche l'esperienza di Stefano al Grande Fratello Vip e, in seconda battuta, anche l'amore con Nicoletta Larini. La coppia è stata protagonista a Temptation Island Vip e il falò dei due, sotto gli occhi di Simona Ventura, è diventato virale in poche ore. E sull'ex marito, la Ventura spiega: "Stefano ora c'è, la sua presenza con i figli si sente ed è importante, loro sanno che ci siamo se hanno bisogno di noi. Conoscendoci bene, lui ha capito che io ho bisogno di prendere le mie facciate, di sbattere senza fari nella notte. E lui della sua autonomia, di un consiglio quando serve". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma torniamo alle confessioni di Simona Ventura concesse al Corriere della Sera. SuperSimo non le manda a dire e dopo anni si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "C'è stato chi ha fatto porcate per non farmi lavorare — racconta Simona Ventura —: di tutto e di più. Ero smagrita, segnata dalla sofferenza. Per tre anni ho fatto l’analisi del capello per dimostrare che non mi drogavo... Mia nonna diceva che, quando sei in vetta, prendi tutti i venti: io ho sempre diviso. C’è chi mi ama follemente e chi non mi sopporta". Nell'intervista, Simona Ventura affronta anche la vicenda Me Too: "Harvey Weinstein l'ho incontrato centinaia di volte perché a New York frequentavamo le stesse persone. Era antipaticissimo, ma ho visto tante donne buttarglisi addosso. Non divento ipocrita a 53 anni. Di donne così ne ho viste. Quelle che lo fanno apertamente mi fanno anche simpatia, ma odio le sante per finta". (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto, i figli di Simona Ventura diventano sempre più grandi. Come Niccolò che in queste ore sta festeggiando il suo ventesimo compleanno. Per ricordare il compleanno del figlio, SuperSimo ha postato un lungo messaggio-dedica su Instagram: "È come essere su un otto volante - scrive Super (mamma) Simo - tra discese ardite e le risalite, tra le grandi rabbie e profonde felicità. Un compleanno diverso dagli altri... Sì! Il più bello e speciale! Non mollare mai mio impadivo Simba! #Happybirthday @mr_bettarini, con il tempo capirai tante cose. La tua mamma ♥️ #LOVE #AMORE".

