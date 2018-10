Barbara d'Urso campionessa di ascolti. Dopo due sconfitte consecutive, la conduttrice di Domenica Live durante l'ultima puntata del suo talk-show ha messo a segno un'importante vittoria, seppur risicata, ai danni di Mara Venier. Aver battuto Domenica In su RaiUno e aver festeggiato oltremodo ha infastidito, e non poco, la zia d'Italia: tra lei e Barbara d'Urso, infatti, negli ultimi giorni è sceso il gelo. Una notizia spiazzante se si pensa che tra le due c'è sempre stato un legame di forte amicizia. Eppure, la conduttrice di Domenica In ha fatto 'coming-out' ammettendo di non vivere un bel periodo con la collega napoletana: "Ma chiedetelo a lei il perché". Intanto, durante la puntata di venerdì 5 ottobre, Barbara d'Urso è andata su tutte le furie a Pomeriggio Cinque. (Continua a leggere dopo la foto)

La conduttrice del talk-show pomeridiano si è arrabbiata per un appellativo che le è stato affibbiato. Mentre in studio si parlava di milf e in molti hanno associato proprio Carmelita a questo 'genere' di donna, lei ha sbottato: "Io non voglio essere associata a nessun etichetta. Sono semplicemente una mamma single che si mantiene in forma. Mi piace fare palestra e mangiare buon cibo, non sono una milf!". (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma, va bene tenersi in forma ma Barbara d'Urso vuole essere rispettata. Per Carmelita, comunque, arrivano complimenti importanti e non relativi al suo aspetto fisico. Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale 'Nuovo Tv', ha affrontato il tema ascolti televisivi e, in particolar modo, analizzato il caso d'Urso cercando di spiegare quale sia il segreto della partenopea capace di cotanto successo. Qual è il segreto del successo in tv della d’Urso? Per Costanzo non ci sono dubbi: la sua professionalità. Maurizio Costanzo infatti scrive: "Piace così tanto perché sa bene come usare il mezzo televisivo, sa rispettare i tempi tecnici e, del pubblico". (Continua a leggere dopo la foto)



Nella rubrica, inoltre, Maurizio Costanzo scrive a proposito di Barbara d’Urso: "Il suo sorriso entra nelle case degli italiani senza fatica". Una vera professionista che non si risparmia mai. Continua Costanzo: "Quando è davanti alle telecamenre, la d’Urso dà tutta sé stessa". In questo modo fidelizza il suo pubblico che la segue in televisione 7 giorni su 7 e anche sui social dove può vantare milioni di seguaci!

