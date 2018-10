Costantino Vitagliano: un nome e cognome che non si può non associare a Uomini e Donne. È stato il 're' dei tronisti: in tanti, dopo di lui, hanno cercato di imitare la sua gestualità, il tono di voce e i dettagli che gli hanno consentito di diventare celebre al grande pubblico oltre ad avere la possibilità di 'registrare' incassi da record per ospitate televisive e in discoteca. Indimenticabile, inoltre, la prima storia d'amore pubblica di Costantino Vitagliano: l'ex tronista aveva scelto come sua ragazza una delle trenta corteggiatrici: Alessandra Pierelli. Con lei aveva vissuto, nel 2004, una storia d'amore sotto gli occhi delle telecamere, con resoconti settimanali a Buona Domenica e riprese in diretta. Nella carriera di Costantino VItagliano spazio anche al cinema: nel 2005 ha girato, con Daniele Interrante e Alessandra Pierelli, il film Troppo belli, scritto da Maurizio Costanzo. (Continua a leggere dopo la foto)

Costantino Vitagliano è stato protagonista anche al Grande Fratello Vip per quanto concerne la prima edizione. La sua avventura all'interno del reality show, condotto da Ilary Blasi e con Alfonso Signorini opinionista di punta, è durata pochissimo. Entrato come uno dei favoriti per la vittoria finale, a causa del suo carattere 'esuberante' è stato eliminato con il 47% delle preferenze. (Continua a leggere dopo la foto)

Costantino Vitagliano, grazie alla popolarità ottenuta con Uomini e Donne, ha avuto un periodo di vera gloria tramutata in parecchio 'denaro'. Con i guadagni ottenuti ha consentito, ad esempio, al padre di andare in pensione prima oltre a regalare viaggi e relax alla sua famiglia. Certo, il modello e personaggio televisivo ha avuto anche l'intelligenza di saper investire sul 'futuro' prima che il periodo fortunato finisse. Oggi, infatti, grazie a cosa vive Costantino? A Milano è proprietario di una pizzeria (in società), possiede un negozio di abbigliamento, vari appartamenti e una villetta a Milano Marittima, tutte attività che amministra personalmente. I guadagni si sono certamente ridimensionati rispetto al primo periodo, ma senza dubbio l'ex tronista non se la passa male dal punto di vista economico. Anche se qualche settimana fa il diretto interessato ha ammesso di aver avuto problemi con il fisco italiano. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma andiamo a scoprire un po' di informazioni su Costantino Vitagliano. Per esempio, dove è nato? Il personaggio televisivo, diventato famoso grazie a Uomini e Donne, è milanese doc essendo venuto al mondo proprio nella città della Madonnina il 10 giugno 1974: Costantino ha 44 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Il fisico di Vitagliano è sempre stato un suo punto di forza che gli hanno consentito di costruire il successo ottenuto nel corso degli inizi del Duemila. Merito di un'altezza pari a 190 centimetri e un peso corporeo di circa 82 chilogrammi (senza massa grassa, tutto muscoli, ndr.). La vita privata di Costantino Vitagliano oggi è meno esposta rispetto al passato. La sua fidanzata più importante è stata senza dubbio Elisa Mariani che di professione fa l'indossatrice in Svizzera. I due, però, si sono lasciati agli inizi del 2016 con grande rammarico di Vitagliano: "Non siamo riusciti a costruire una famiglia". Già, perché Costantino ha una figlia, nata proprio dall'amore con la Mariani: Ayla, venuta al mondo nel 2015. Oggi Costantino Vitagliano è fidanzato? Risposta negativa, almeno secondo i rumors di gossip. Anche perché l'ex tronista di Uomini e Donne ha ben'altro a cui pensare. La madre di Costantino sta molto male. "Vorrei che potesse guarire per vedere mia figlia crescere" ha spiegato nelle scorse settimane a Uomini e Donne Magazine...

