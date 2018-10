“Fine”. ‘La vita in diretta’, la decisione della Rai sulla coppia Timperi – Fialdini

La nuova stagione de La vita in diretta non convince, anzi, i due conduttori non convincono il pubblico. O meglio Tiberio Timperi e Francesca Fialdini proprio non piacciono ai telespettatori. In seguito alla tensione registrata tra i conduttori nei primi giorni della nuova stagione, i vertici starebbero pensando a un modo per scongiurare il peggio. Accuse di raccomandazione, sfoghi dietro le quinte, freddure in diretta: la situazione si sta facendo imbarazzante e per questo si starebbe pensando a un modo per calmare le acque. Come scrive il settimanale Oggi nel numero in edicola, la soluzione che potrebbe essere adottata già nei prossimi giorni sarebbe quella di ridurre gli spazi di conduzione in comune e introdurre blocchi separati. Insomma urge dividerli come fa la mamma con i figli che si azzuffano. Nel giro di una settimana, scrive tvzap, i due hanno fornito succoso materiale per gli amanti dei siparietti litigiosi. (Continua dopo la foto)



A partire da quando, durante l’intervista a Maurizio Costanzo ospite della prima puntata, la Fialdini ha ricordato come il giornalista le avesse dato 29 a un esame universitario abbassandole la media. Pronta la battuta di Timperi: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, che provoca la reazione della collega: “Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so”. Solo pochi giorni più tardi lo sfogo di Francesca che prima di entrare in studio urla da dietro le quinte.

“Fa schifo questo primo copione, fa schifo!” e qualche minuto dopo, a una signora in collegamento che invita i conduttori a cena da lei, la stoccata finale: “Separatamente signora, due inviti diversi, abbiamo gusti alimentari diversi”. La vita in diretta è un programma televisivo italiano, in onda su Rai 1.Il programma contenitore, in precedenza noto come Detto tra Noi, La cronaca in diretta, L'Italia in diretta e Cronaca in diretta, viene trasmesso dal 1991, prima su Rai 2 e dal 2000su Rai 1.

Si tratta di un vero e proprio rotocalco pomeridiano che si occupa dei vari aspetti dell'attualità e della cronaca ed è caratterizzato dalla presenza di inviati in esterna in diretta per ogni argomento trattato. Dal 16 gennaio 2012 è inoltre trasmesso in alta definizione su Rai 1 HD. Il programma è andato in onda per la prima volta su Raidue il 25 febbraio 1991 alle ore 15.20 con il titolo Detto tra Noi, condotto da Piero Vigorelli e Patrizia Caselli.

