Partiamo da un presupposto: in sedici anni de L’Eredità non era mai successo che un personaggio famoso varcasse la soglia dello studio per lanciare il proprio programma (già in onda) interrompendo la gara. Lo sostiene il sito Tv Blog, secondo cui, a memoria, non c'è alcun precedente. Il primato, dunque, se lo prende Flavio Insinna che ha un po' faticato appena prese le redini del quiz show che fu del compianto Fabrizio Frizzi. Ma andiamo a vedere cosa è successo nella puntata andata in onda giovedì 4 ottobre, e all'ospite vip che si è materializzato in studio. La scusa è un gioco della 'Sfida dei Sette', riporta sempre Tv Blog, la lista dei Chi o Cosa: in questo caso è un 'Chi' noto a viale Mazzin e ai telespettatori. Insinna propone ai concorrenti una serie di indizi legati all'identità di un personaggio misterioso: “Geometra”, “Miss Fragola”, “Gemelli Diversi”, “Bicicletta”, “Zen”. Parole che non accendono nessuna lampadina fino a quando non ne esce un'altra: “Buono a sapersi”. (Continua dopo la foto)



E la campionessa ci arriva: “Buono a sapersi” è il titolo dell'ultima trasmissione condotta da Elisa Isoardi prima della “Prova del Cuoco”. La risposta esatta, dunque, è proprio Elisa Isoardi. A quel punto, anziché affidarsi alla spiegazione di una delle professoresse, Flavio Insinna annuncia: “Ce l’abbiamo qui!”. Il ledwall si apre e la conduttrice entra in studio e, fra lo stupore generale, abbraccia il padrone di casa e poi si complimenta con la concorrente che ha indovinato.

“Eccola, la regina della Prova del Cuoco”, dice Insinna. Ma poi si corregge: “la regina della nuova Prova del Cuoco”. Poi, insieme, ricordano ai telespettatori l'appuntamento quotidiano (alle 11,30) con il programma mattutino di Raiuno che quest'anno, dopo l'addio di Antonella Clerici, è stato affidato alla Isoardi. Dunque è per questo motivo Elisa Isoardi ha raggiunto Insinna a L'Eredità? Per lanciare la trasmissione che, dopo il cambio della guardia, fatica molto negli ascolti?

A quanto pare sì. Non c'era “nessuna reale necessità della presenza della Isoardi se non quella di ricordare l'appuntamento su Raiuno dal lunedì al venerdì con quello che fino alla scorsa stagione è stato un caposaldo del palinsesto del daytime dell'Ammiraglia, La Prova del Cuoco”, scrive Tv Blog. Insomma, un'ospitata a fini promozionali, ecco tutto. E magari potrebbe non essere la prima e l'ultima. Chissà, magari farà capolino anche Antonella Clerici, che presto debutterà con il suo nuovo programma Portobello.

