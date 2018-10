“Ha bestemmiato!”. GF Vip, Francesco Monte in guai grossi: “Ecco che ha detto”

Ci risiamo. Nel giro di pochi giorni, riecco il sospetto 'bestemmia al Grande Fratello Vip'. Dunque sui social, dove molti utenti collegati in diretta con la Casa si dicono certi di aver sentito un'imprecazione pesantissima, si prospetta il rischio squalifica per un concorrente. Anche perché nelle edizioni passate quelli che hanno bestemmiato sono stati subito eliminati dal gioco. Ricordiamo il caso di Marco Predolin che, dopo la bestemmia, è stato subito buttato fuori dalla casa di Cinecittà. Sempre nella passata edizione e sempre per lo stesso motivo, fu squalificato, pochi giorni dopo Predolin, anche Gianluca Impastato. Già in un filmato andato in onda domenica scorsa, 30 settembre 2018, i telespettatori hanno sentito una frase che sembrava contenere una bestemmia. I vip - Lisa Fusco, Giulia Salemi, Fabio Basile, Walter Nudo e Francesco Monte – ridevano e scherzavano quando, a un certo punto, Lisa Fusco è caduta. Ed è stato in quel preciso momento che da casa molti hanno udito una presunta bestemmia. (Continua dopo la foto)



Il video ha fatto subito il giro della rete, anche se non era chiaro chi l'avesse pronunciata, ma lunedì, in puntata, non c'è stato alcun provvedimento. Segno che gli autori non avevano riscontrato alcuna scorrettezza tra gli inquilini. Ora, invece, in questo nuovo caso, un nome c'è eccome. È Francesco Monte. Pare che la notte scorsa l'ex di Cecilia Rodriguez si sia reso protagonista di un gesto che gli potrebbe costare la squalifica. Come riporta Il Messaggero, infatti, si telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra hanno segnalato una presunta bestemmia pronunciata da Monte.

Un fatto grave che, tuttavia, è ancora tutto da verificare. “Se esce abbiamo visto giusto che sarebbe uscito con una bestemmia. #GFVIP”, si legge tra vari cinguettii sull'argomento. E ancora: “Avevo l’audio molto basso ma Francesco ha detto Porca ma****a? #gfvip”, “Ma anche se ha bestemmiato il #GFVIP troverà una scusa per non farlo uscire perché la storia con Salemi è già tutta programmata”.

Avevo l’audio molto basso ma Francesco ha detto Porca ma****a? #gfvip — Serena (@rubytuesdayfuzz) 5 ottobre 2018





Lo ripetiamo: c'è ancora incertezza su quanto realmente accaduto, ma se quanto sostengono questi utenti dovesse essere verificato dagli autori, Monte rischierebbe l'uscita dal GF Vip. In attesa di saperne di più, continua il feeling con Giulia Salemi anche se, parole della madre di lei, seppure formerebbero una bella coppia, "non succederà nulla perché Giulia conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non stiano più insieme, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica".

