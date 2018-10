Fermi tutti, quei due… “Il ca** non…”. GF Vip, clima hot. Occhio a Giulia

La loro intesa è ormai evidente a tutti e, anche se l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che la giovane influencer non rispecchierebbe i canoni della sua donna ideale, i due continuano a cercarsi all’interno della casa di Cinecittà. Parliamo naturalmente di Francesco Monte e Giulia Salemi, che sin da subito ha ammesso di essere attratta da Francesco. La conferma di piccole frasi dette sin dalla prima puntata, sembra essere arriva in caverna mentre la Salemi parlava con Fabio Basile. La regia ha inquadrato i due ragazzi in veranda giusto in tempo per ascoltare le dichiarazioni dell'influencer.

Alla domande del campione olimpico su un'ipotetica storia con Monte, la ragazza ha prontamente risposto: “Obiettivamente come persona mi piace, ma da qui al fare c’è tanto. Bisogna stare insieme, parlare cinque minuti alla porta e stare insieme la sera della puntata non basta”. I primi contatti tra Giulia e Francesco non sono stati dei migliori visto che hanno già avuto qualche battibecco dovuto a delle incomprensioni, in più Monte pare non abbia ancora superato il dolore per la fine della relazione con Cecilia Rodriguez. (Continua dopo la foto)



Poi il colpo di scena che tutti si aspettavano e che finalmente è arrivato. Nella serata di giovedì 4 ottobre, il Grande Fratello, sotto richiesta degli inquilini e specialmente di Giulia Salemi, ideatrice della proposta, hanno riunito i due gruppi per festeggiare l'onomastico di Francesco Monte. Durante il party gli occhi erano tutti puntati sull'ex di Cecilia Rodriguez e sull'ex concorrente di Miss Italia che non hanno decisamente deluso le aspettative riposte dai fan della coppia.

I due hanno già dato spettacolo durante la settimana per via delle smielate frasi che si scambiavano da dietro una porta (Monte e la Salemi sono divisi: il primo è nella casa mentre la seconda nella Caverna). Nella reunion di ieri, tutti quei flirt nascosti hanno potuto concretizzarsi con una serie di coccole in camera da letto ma non solo. Infatti, tra i due volano anche confessioni importanti "Ti ho sempre visto con un occhio non occhio. Adesso ti vedo con un altro occhio. Odio ste robe. Non ti ho mai guardato con quell’occhio, l’occhio - continua Giulia - mi sento a disagio" e Francesco aggiunge "Anche io mi sento a disagio, non faccio il cazz*** con tutti".

La voglia di viversi è alta a tal punto che l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi abbia chiesto al Grande Fratello di passare la notte insieme a lei. Dopo la benedizione di Ivan Cattaneo, ora inizia il countdown per l'attesissimo bacio, che, secondo molti, arriverà tra breve. Ci sembra abbastanza palese, fra quei due ne vedremo delle belle. E chissà se Francesco potrà vendicarsi della famosa scena dell’armadio!

Ti potrebbe anche interessare: “Non dovevo!”. Giulia Salemi, confessione choc al Grande Fratello Vip. E Francesco Monte la fa infuriare

fbq('track', 'Gossip');