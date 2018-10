Al trono classico di Uomini e Donne non ha vita facile Mara Fasone, la tronista accusata su più fronti sin dall'inizio del programma. Ma anche per la collega (e rivale, visto l'astio) Teresa Langella le cose si stanno facendo sempre più complicate. Il percorso alla ricerca dell'anima gemella è appena cominciata, ma la napoletana che abbiamo conosciuto a Temptation Island sta già rischiando di perdere i suoi corteggiatori preferiti. Anzi, uno l'ha già perso dopo l'intervento in puntata di Karina Cascella, ex opinionista del programma, 'piombata' in studio con una segnalazione pesante. Riguarda Federico Rubini, che tra i pretendenti di Teresa è uno dei più in vista. Ma, sostiene Karina, avrebbe di recente trascorso una notte di passione con una sua amica dopo un'uscita di gruppo. Si tratterebbe di Francesca, proprio l'ex fidanzata di Federico. Lui ha negato tutto, ma la Langella, delusa e in lacrime, l'ha eliminato. E ora arrivano nuove, succose anticipazioni. (Continua dopo la foto)



Come fa sapere il blog Il Vicolo delle News, Teresa ha dato un'altra possibilità a Federico: i due hanno avuto un confronto in camerino, durante il quale il corteggiatore ha pianto a lungo. Per avere le idee chiare, Teresa ha voluto fare una videochiamata con Francesca, l'ex di lui e amica di Karina, e lei ha confermato la serata trascorsa con Federico, rimarcando di aver fatto l'amore con il corteggiatore in macchina.

E se già aveva deciso di mandarlo via, dopo questa confessione Teresa non ha avuto alcuna esitazione e l'ha eliminato. Anche se Federico, fino all'ultimo, ha continuato a negare. Messaggi, avvistamenti e pure la telefonata con la ragazza hanno convinto la tronista. Ma non è finita qui: assisterà (e assisteremo) a un'altra amara sorpresa. Durante l’ultima registrazione, quella avvenuta giovedì 4 ottobre, ha scoperto un 'altarino' su un altro dei suoi corteggiatori preferiti: Antonio Moriconi.

La Langella ha detto in puntata di aver saputo che Antonio ci ha provato con Rita Cardinale, ex tentatrice di Michael a Temptation Island. Anche Antonio, infatti, ha partecipato da single a Temptation Island come Teresa. “Se hai contattato lei e non me significa che non ti piaccio veramente”, ha detto Teresa ad Antonio. Poi gli ha chiesto di farle avere tutta la conversazione con Rita. E chissà come andrà a finire...

