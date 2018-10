I telespettatori de 'La Prova del cuoco' sentono molta nostalgia di Antonella Clerici, la conduttrice che è stata 'di casa' in quello studio per 18 anni. E infatti l'arrivo di Elisa Isoardi al cooking show di Raiuno non sta dando grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. È sicuramente prematuro giudicare l'operato della conduttrice, approdata a 'La Prova del cuoco' da così poco tempo, ma è certo che la sua nuova avventura non è iniziata con la benedizione del pubblico affezionato al programma. Viene anche molto criticata in rete la Isoardi, ma questa è un'altra storia. Anche la Clerici, a dirla tutta, è di recente finita al centro di una rovente polemica, ma economica, targata Tiscali News. Secondo il portale, la 54enne continuerebbe a percepire un lauto compenso da viale Mazzini per un ruolo che in realtà non svolgerebbe più da tempo. Si parla di uno stipendio che si aggira intorno ai 230mila euro come consulente esperta e autrice di testi per la sua 'attività di impostazione e preparazione del programma', si legge. (Continua dopo la foto)



Per ora, in ogni caso, non sono arrivati commenti o smentite su quello che sta diventando 'un caso'. La Clerici, intanto, che tra poco debutterà con il nuovo show del sabato sera, 'Portobello', e negli ultimi mesi ha praticamente 'rivoluzionato' la sua vita. Ha lasciato 'La Prova del cuoco' per dedicarsi alla sua famiglia e agli affetti più cari e, proprio per questo, si è anche trasferita nelle campagne piemontesi, nella tenuta del compagno Vittorio Garrone, insieme alla figlia Maelle, che ha avuto dalla precedente relazione con Eddy Martens.

E dopo questo cambiamento importante, Antonellina sembra anche pronta per il matrimonio con il suo Vittorio. Anche in questo caso, nessuna conferma ancora, ma al gossip non è sfuggito l'incontro con la (presunta) futura suocera, la signora Annamaria, che rappresenta il punto di riferimento della famiglia Garrone dopo la morte del capostipite Riccardo. Lo rivela Diva e Donna, secondo cui così la Clerici entra ufficialmente a far parte della famiglia e potrebbe essere pronta a sposarsi.

Anna Maria Campi e la conduttrice sono incontrate in un luogo molto importante per Vittorio. Nella foto pubblicata dalla rivista, infatti, sono a Grondona, paese in provincia di Alessandria a cui la famiglia Garrone è molto affezionata, per la sagra della Fersulla, un’antica ricetta riscoperta proprio dalla signora Campi. La passione per il buon cibo e le tradizioni gastronomiche è sicuramente un punto in comune tra le due. Dopo aver conosciuto la mamma del suo Vittorio (che ha definito “l’uomo della mia vita perché è una persona genuina e leale”), la Clerici è pronta al matrimonio bis? O fervono già i preparativi?

