Sarah Balivo e Sara Ventura sono una delle coppie di Pechino Express, il reality condotto da Costantino della Gherardesca. Sono le cosiddette “sorelle di”. La prima della conduttrice napoletana Caterina, mentre la seconda è la secondogenita dei genitori di Simona Ventura. Sarah Balivo e Sara Ventura sono state così accolte dal gruppo di viaggiatori, che hanno già percorsi molti chilometri nel continente africano, agguerrite tanto quanto le sorelle maggiori, una volta detentrici della prima serata di Rai 2. Per celebrare l'ingresso in gara della sorella Sara, affermata conduttrice radiofonica, Simona Ventura ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che le ritrae insieme, accompagnata da una didascalia di auguri e di scuse per il suo comportamento spesso troppo severo. ''Talvolta sono severa come ‘seconda mamma‘ e non riesco a dimostrarti abbastanza quanto ti voglio bene, ma te ne voglio tantissimo e stasera voglio dirtelo!!! Go @saraventura75 Go @pechinoexpress #pechinoexpress LE #SARE @sarahbalivo @caterinabalivo'', ha scritto la conduttrice di ''Temptation Island Vip'' pubblicando una foto che la ritrae in compagnia della sorella Sara. (Continua a leggere dopo la foto)



Sara Ventura ha seguito le orme di Simona, lanciandosi nel mondo della tv. La trasmissione con cui si è presentata al pubblico del piccolo schermo è stata Il Processo di Biscardi e ci è ritornata nel 2010; è stata inviata di Fuego! e di altre trasmissioni, per poi dedicarsi prevalentemente alla radio. In merito al suo rapporto con la sorella Simona ha recentemente detto. “Oggi siamo molto unite e ci vogliamo un gran bene ma abbiamo riscoperto il nostro rapporto solo con la maturità. Io e Simona abbiamo 10 anni di differenza, per cui puoi immaginare che gli interessi non siano sempre stati gli stessi. Inoltre abbiamo due caratteri completamente differenti; lei è molto più grintosa e propositiva, io più riflessiva e prendo meno iniziative”.

La sorella di Simona ventura è diventata una delle voci di Rtl. Classe 1975, ha esordito in tv nel 1998, lavorando ne Il processo del lunedì, mitico programma di Aldo Biscardi. Classe 1975, ha esordito in tv nel 1998, lavorando ne Il processo del lunedì, mitico programma di Aldo Biscardi. Eclettica, sempre in movimento e con moltissimi interessi, Sara ha mostrato il suo talento in tantissimi settori, non solo la radio e la tv, ma anche il cinema.

Nel 1999 è apparsa nel film La Grande Prugna di Claudio Malaponti, con Luciana Littizzetto, Enzo Iacchetti e Natasha Stefanenko. Negli anni Sara Ventura ha collaborato anche con sua sorella Simona a diversi progetti. Negli anni Novanta ha diretto il Satin, ristorante aperto dalla conduttrice, in seguito ha preso parte a Quelli che il calcio. Oggi è sposata con Andrea Morri e ha un figlio, il piccolo Enea. Il rapporto con Simona Ventura, come ha raccontato più volte, è ottimo, anche se le due sono diventate amiche, risolvendo i loro conflitti, solo nell’età adulta.

L’abbiamo vista così a Temptation Island Vip. Cambio! Ecco la ‘nuova’ Simona Ventura