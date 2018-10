La polizia la ferma ed è ‘Tina Cipollari show’ (come in tv): ecco che è successo

Solo qualche giorno fa facevano scalpore le foto di Belen Rodriguez fermata dalla polizia per un controllo. È stato il settimanale Diva e Donna a 'beccare' l'argentina (con Mirco Levati, quello che viene dato come suo 'nuovo cavaliere') in una serata, diciamo così, un po' troppo goliardica. C'è anche Jeremias ma, soprattutto, i poliziotti. Sì, perché prima che dai paparazzi, la Rodriguez è stata pizzicata dagli agenti della polizia municipale in posizione “di vedetta”, con il busto fuori dal tettuccio dell'auto, durante una serata nella movida milanese. Come mostrano le immagini della rivista, la notte brava di Belen ha subito una battuta di arresto dopo che gli agenti l'hanno colta in flagranza mentre si agita col braccio fuori dalla macchina. Non si fa. È proibito viaggiare fuori dal tettuccio dell'auto e, per sfortuna dei Rodriguez e di Levati, una pattuglia si è trovata proprio sulla loro strada. E ha fermato il trio. C'erano anche i paparazzi, che ovviamente non si sono fatti sfuggire lo 'scoop' e hanno immortalato l'alt della polizia e la richiesta di documenti. (Continua dopo la foto)



Finito il controllo, i tre sono ripartiti. Ma a quanto pare Belen è rimasta in posizione di vedetta... E ora, subito dopo Belen, un'altra vip fermata dalla polizia. È Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, intercettata dai fotografi del settimanale Nuovo proprio mentre discute con gli agenti. La Vamp, pupilla di Maria De Filippi, è stata sorpresa da Nuovo alla guida della sua auto. Per un eccesso di velocità o uno stop non rispettato, ipotizza la rivista.

Come mostrano le immagini, è scattato l'alt dagli agenti che decidono di procedere con una sanzione. Tina non ci sta, si infuria e mette su uno show sul genere di quelli che abbiamo spesso visto in televisione, durante il programma di Canale 5 che le ha dato la popolarità. Si agita, prova a spiegarsi, pare di capire dalle foto, e, non riuscendoci, comincia a gesticolare concitata. Ma non serve a nulla, ai poliziotti non interessa: la legge è uguale per tutti.

Dura lex, sed lex. E la Cipollari torna nella sua auto con la multa in mano. Ma sanzione da pagare a parte, per Tina sembra essere un periodo particolarmente felice. È ricominciato Uomini e Donne e, per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo la separazione da Chicco Nalli ha ritrovato l'amore a fianco dell'imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. La voce girava da mesi, poi, ad agosto scorso, i due sono usciti allo scoperto.

