Arriva! Tutto pronto per il nuovo ingresso al GF Vip. Una bomba sexy

Al Grande Fratello Vip 2018 sta per entrare un nuovo concorrente. Nella prossima puntata di lunedì 8 ottobre il cast si arricchirà di un altro personaggio e l'annuncio ufficiale è stato dato da uno spot andato in onda su Canale 5. Chi sarà? I rumors non sembrano avere dubbi. È stato Francesco Monte a dire il nome della persona che la prossima settimana dovrebbe entrare nella casa. ‘’Di solito entrano dopo dei nuovi concorrenti. L’anno scorso se ricordate Tonon, Corinne e Carmen Russo sono arrivati a metà gioco. Nelle prossime settimane dovrebbe entrare Taylor Mega. Non sapete chi è? Dai ha avuto una storia con Flavio Briatore. Così si diceva sui giornali nei mesi scorsi, dicevano che doveva entrare lei’’. Sarebbe proprio Taylor Mega la concorrente misteriosa che si accingerebbe a fare il suo trionfale ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è Taylor Mega? La giovane è una popolare fashion influencer di 25 anni e parla fluentemente l’inglese. Ha ottenuto un grandissimo successo all’estero. In un’intervista rilasciata a Shot Magazine un po’ di tempo fa si è descritta in questo modo: “Sono stata una bad girl, ma nella vita ci si evolve e, pur rimanendo per certi aspetti “stro***”, alla lunga emergono altri lati della personalità. Non sta a me dire se sono avvenente o meno, ma certo sarebbe ipocrita negare che l’aspetto estetico non aiuti…”. La ragazza, in questa circostanza, ha confessato di avere una personalità di spicco.

‘’Ho una grande attenzione per la forma fisica: vado in palestra 3 volte alla settimana. - aveva raccontato la modella a un sito specializzato in make up - Per il make-up uso Chanel come base fondotinta e Anastasia Beverly Hills per il contouring ,si ottengono ottimi risultati per avere dei lineamenti marcati e decisi come i miei. La sera, prima di coricarmi invece, uso struccarmi con cura così da far respirare in modo ottimale la pelle, idratandola con una crema nutritiva a base di aloe vera’’.

E sugli uomini si era sbilanciata così: ‘’Dev'essere un uomo serio, affidabile, che mi ponga al centro del suo universo e mi ricopra di mille attenzioni e di complimenti. Odio gli uomini troppo innamorati di sé stessi e attenti a non mancare all'appuntamento dall'estetista. Fascino e virilità sono ben altra cosa’’. Taylor ha lanciato una linea di costumi sfruttando la grande popolarità social, un seguito e un consenso destinato certamente ad aumentare. Fisico asciutto tonico e statuario, la Mega (classe 1993) è alta circa 178 centimetri e pesa 55 chili. Le sue misure sono: 94-50-93.

