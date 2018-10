 Lory Del Santo al GF Vip.  Entra in confessionale e sono lacrime: cosa è successo

Gli occhi dei telespettatori di Canale 5 sono tutti puntati su Lory Del Santo. L’ex showgirl e attrice ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3 nonostante il grave lutto che l’ha colpita questa estate: Lory infatti ha perso suo figlio Loren a fine luglio, ma ha condiviso la notizia con il pubblico solo qualche settimane fa nel corso di un’intima intervista a Verissimo. Del Santo – che nel 1991 aveva perso Conor, il figlio di 4 anni avuto dal musicista Eric Clapton, morto precipitando da un grattacielo a New York – aveva parlato per la prima volta della scomparsa di figlio Loren: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo grande senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Nient’altro”. (Continua a leggere dopo la foto)



Un dolore incommensurabile che la Del Santo ha scelto di non vivere in solitudine. È per questo che ha deciso di varcare la porta rossa più famosa di Canale 5. Oggi Barbara D'Urso ha mandato in onda un filmato in cui l'attrice, nella casa del Grande Fratello Vip, parla della tragedia appena avvenuta: due mesi fa il figlio 19enne si sarebbe tolto la vita. Lory Del Santo si sfoga prima con i compagni d'avventura e poi in confessionale.

''Ho capito - avrebbe detto agli autori del Gf Vip - che bisogna convivere con il dolore. Nella vita capitano cose che sono inevitabili e le devi accettare. La vita è fatta a ostacoli, se sei capace di saltarli, vorrà dire che avrai vissuto''. Ieri, Lory Del Santo aveva anche parlato agli altri inquilini del suo primo incontro con Eric Clapton, padre del figlioletto Conor, morto anche lui tragicamente all'età di quattro anni.

I due si erano conosciuti nel 1985. Un amore non semplice, che non resse al tempo. Lui raccontò di essersi subito innamorato di lei — ''Lady of Verona'', come la canzone a lei dedicata— , ma non riusciva a essere stabile. ''Quando le dissi che volevo tornare da mia moglie, lei mi disse che era incinta. Conor è stato la prima cosa che mi sia successa nella vita a toccarmi nel profondo, a dirmi che era ora di crescere, questa cosa non potevo rovinarla''.

“Non so se…”. Lory Del Santo, confessione choc al Grande Fratello Vip: strazio assoluto dopo il dramma