Dopo essere stata eliminata alla seconda puntata del Grande Fratello Vip, perdendo al ballottaggio contro Enrico Silvestrin, Lisa Fusco è tornata alla via di tutti i giorni. Ospite di Barbara D'Urso, la soubrettina si è scagliata contro le fan di Giulia De Lellis (le bimbe di Giulia) che si sarebbero legate al dito il sostegno che nella scorsa edizione del GF Vip Lisa Fusco ha dato a Cristiano Malgioglio contro la loro beniamina e avrebbero votato in massa per farla uscire dal reality show. Secondo indiscrezioni Lisa Fusco non ha digerito l’eliminazione e avrebbe rivolto delle accuse ad Alfonso Signorini, sostenendo di non averla difese, e a Mara Venier: “Mi ha bloccato anche su Instagram”. Tanti i pensieri nella mente della Subrettina, tra i quali quello di essere stata punita per l’amicizia con Barbara D’Urso. Lisa è pronta a compiere un gesto estremo: “Il Grande Fratello Vip era il mio sogno, ma a questo punto rinuncerò per sempre alla tv”. (Continua a leggere dopo la foto)



Archiviata? Forse. Ma per una Fusco che va una potrebbe arrivare. Si tratta di Anna, sorella di Lisa, che avrebbe stuzzicato la regina dei pomeriggi Mediaset. Secondo i rumor, Barbara D'Urso avrebbe messo gli occhi sulla giovane per la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Anna è intervenuta più volte per sostenere la sorella e accusare le famose ''Bimbe di Giulia''.

Ma chi è Anna? La sorella sella 'soubrettina' non è affatto una sconosciuta, anzi. Napoletana doc, la giovane è attrice e modella. Anna Fusco è laureata in ''Scienze umanistiche'' e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziando a lavorare in televisione e in teatro. Ha partecipato a fiction di successo come 'Capri' (2006), 'I Cesaroni' (2006), 'Ex' e 'Ho sposato uno sbirro'.

Anna Fusco, tifosissima del Napoli, è attualmente opinionista nei più importanti programmi sportivi campani. Nata sotto il segno del Cancro, la sexy showgirl partenopea ha all'attivo molti calendari, tra i quali uno con il noto fotografo delle dive Bruno Oliviero. La modella e attrice è apprezzatissima su Instagram e Facebook.

