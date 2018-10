Francesco Monte e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip 3 tiene banco questa possibile coppia. Il gossip impazza e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un avvicinamento tra i due. A quanto pare presto potrebbero arrivare 'notizie importanti'. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver specificato in diretta, di non provare nulla fuorché amicizia con l'influencer, ma i due continuano a stuzzicarsi e a flirtare senza smettere: "Ho freddo, voglio le coccole" ha dichiarato Giulia per attirare l'attenzione del modello. E poiché i due sono in due parti di casa differenti Monte ha provato a mettere le mani avanti: "Giulia devi chiederlo al Grande Fratello, non a me. Vai a fare una richiesta in confessionale" ha replicato prontamente il giovane, il quale è stato interrotto da Giulia: "Cosa dovrei dire in confessionale?". La risposta di Monte? "Dici che vuoi entrare nella casa perché vuoi le coccole di Francesco". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma c'è chi già sembra pronta a sapere come finirà la storia tra Monte e Giulia Salemi: Fariba Tehrani. Si tratta della mamma dell'influencer piacentina che ha già previsto come si evolverà la relazione tra i due giovani: Giulia ha sempre ringraziato la madre per tutto quello che ha fatto per lei. Anche quando l’ha accompagnata nel fantastico viaggio di Pechino Express. Esperienza importante perché ha rafforzato il legame madre-figlia. (Continua a leggere dopo la foto)

E adesso, in un'intervista concessa al settimanale 'Spy', la donna si dice sicura di come finirà tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia uscirà innamorata dal Grande Fratello Vip 3? Beh, non proprio... Fariba, alle pagine del settimanale in edicola da venerdì 4 ottobre, ha commentato così la presunta storia d’amore di Giulia e Francesco: "Mia figlia è sempre stata innamorata di Francesco Monte e sarebbero una bella coppia. Ma non succederà nulla perché conosce Cecilia Rodriguez e, nonostante non siano più una coppia, mia figlia non toccherebbe mai un uomo che è stato con una sua amica". La mamma è soddisfatta, comunque, del comportamento che Giulia Salemi sta tenendo nella casa del Grande Fratello Vip 3: "Si vede l'educazione persiana". (Continua a leggere dopo la foto)



Anche se un particolare non le è andato molto a genio: "Mi sono dispiaciuta molto quando, parlando di me, ha detto che sono troppo invadente. Che è colpa mia se ha questa fobia per il se**o e che è stata lei a portarmi in tv. In tutti questi anni non ho fatto altro che proteggerla, a volte rinunciando anche ai miei sogni e alla mia vita di coppia". Insomma, mamma chioccia fino a un certo punto per Giulia Salemi...

