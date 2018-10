Da quando è arrivata lei alle redini del programma a tema culinario di Rai 1, continua a non soddisfare in termini di ascolti. Lo share non accenna a migliorare e i fan della trasmissione richiedono a gran voce l'ex conduttrice Antonella Clerici. Il debutto con la bella Isoardi ha raccolto 1.611.000 pari al 15.95% di share; lunedì 11 settembre 2017 la ripresa stagionale de ''La prova del cuoco'' con la Clerici fu seguito da 2.100.000 telespettatori con il 16.39% di share. Circa 500 mila persone dunque, non si sono sintonizzate quest’anno forse, perché per loro ''La prova del cuoco'' aveva il volto di Antonella e basta. Dopo il flop, Elisa ha dovuto fare i conti anche di una quasi-bestemmia che l'ha messa in grandissimo imbarazzo. Ma andiamo con ordine. (Continua a leggere dopo la foto)



Giovedì 4 ottobre, il programma è iniziato con un’ora di ritardo circa per via dei festeggiamenti per la festa di San Francesco. Nonostante questo, le ricette non sono mancate ed Elisa Isoardi ha aiutato dapprima Sergio Barzetti nella preparazione di un delizioso risotto alla zucca e, successivamente, anche Federico Prodon che ha portato in studio la ricetta della torta meringata. Come di consueto, con la sua buona volontà, Elisa si è messa a eseguire le direttive del cuoco, ma questa volta qualcosa è andato storto.

La conduttrice stava aiutando il cuoco a cucinare la torta e mentre mixava la crema ha sbattuto contro il bicchiere e l'ha ridotto in frantumi, facendo finire i pezzi di vetro all'interno del composto. Non solo. Sempre nella puntata di giovedì la conduttrice ha dovuto fare in conti con uno chef che si è lasciato sfuggire una mezza bestemmia. Shady Hasbun, per richiamare l'attenzione di Elisa Isoardi, ha suonato il campanello della cucina del peperone e poi ha esclamato “Dio bono”.

Ad Elisa Isoardi le sono passate davanti agli occhi tutte e 19 le puntate fatte ad ora in in secondo. Gelata. #laprovadelcuoco pic.twitter.com/nQDwIVJ7p0 — LALLERO (@SeeLallero) 4 ottobre 2018





Nello studio de La prova del cuoco è calato il gelo e l'imbarazzo della Isoardi è stato alle stelle. Molti telespettatori hanno commentato il misfatto su Twitter, dove l'account Lallero ha postato il video. ''#laprovadelcuoco il cuoco rosso ha appena bestemmiato e la Isoardi allibita ghiacciata dall'imbarazzo'', ''Il cuoco dice "Dio bono" Elisa Isoardi si è GHIACCIATA. #laprovadelcuoco''. Ma c'è anche chi spiega la frase e asserisce che quella pronunciata dallo chef non è una bestemmia: ''Dio bono è un intercalare toscano chi ci ha vissuto come me lo sa, lo senti per strada quasi al posto del saluto, non penso sia una bestemmia''.

