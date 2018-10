Sui social sta impazzando l’immagine di un uomo che mostra il suo fondoschiena ad un’ignara vittima. L’immagine, comparsa in tv grazie a Chi l'ha visto? su Raitre, Sta diventando virale e immortala Salvatore D'Apolito, un uomo fuggito in Vespa dopo aver sparato sei colpi di pistola all'ex moglie Flora Agazzi. Anche il programma della Sciarelli segue le tracce del piastrellista 50enne che ha cercato di uccidere la moglie a Negrone di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. La donna è ancora grave, seppur stazionaria, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'uomo vive a Villasanta, in Brianza, ed è un appassionato di moto. Nessuno lo ha più visto dopo il tentato omicidio. L'inviato della trasmissione di Rai Tre ha raggiunto il bergamasco per cercare di rintracciarlo ai raduni di motociclisti che era solito frequentare. I due non vivevano più insieme da gennaio 2017 e la donna era tornata ad abitare con i genitori a Presezzo. A Monza esiste un fascicolo per minacce aggravate perché lei voleva la misura cautelare. (Continua dopo la foto)



Aveva ottenuto un divieto di avvicinamento dal Tribunale civile, ma non è stato abbastanza. Flora Agazzi lo aveva denunciato. La prima volta ad agosto 2017, la seconda a maggio 2018. Sul fronte penale l'uomo ha un’udienza preliminare per minacce aggravate fissata il prossimo aprile al tribunale di Monza. Su quello civile, un sequestro conservativo dei beni e un di divieto di avvicinamento alla donna, tuttora in vigore. D'Apolito ha sorpreso l'ex moglie incappucciato dopo averle bucato le ruote dell'auto in strada e poi l'ha colpita. Chi l'ha Visto? informa che ha abbandonato la Vespa usata per la fuga e avrebbe proseguito con un vecchio camper Fiat 35 bianco.

Da qui l'appello a chiunque possa averlo notato. In diretta le foto dal suo profilo Facebook: alcune irriverenti e finite in rete mostrano l'uomo a pantaloni calati che si diverte con un amico. Sul fatto che sia stato D’Apolito a premere il grilletto, il pm di Bergamo Davide Palmieri non ha dubbi. Tutto porta lì: dalle testimonianze all’assenza da casa del piastrellista, che sembra avere pianificato agguato e fuga nei minimi dettagli. Dopo avere sparato con una pistola detenuta illegalmente (sei colpi di cui tre andati a segno), si è allontanato in Vespa.Le telecamere lo hanno ripreso. Un passante lo ha anche visto cadere e perdere la marmitta, che è stata sequestrata. Poi, deve aver raggiunto un punto, tra Villa di Serio e Nembro, dove potrebbe avere lasciato il suo camper — manca all’appello — e proseguito caricando la moto a bordo. I carabinieri stanno verificando i passaggi alle frontiere, ma anche verso la sua regione d’origine, la Puglia.

Ti potrebbe anche interessare:

fbq('track', 'STORIE');