Alfonso Signorini malattia: il direttore del settimanale in edicola ogni mercoledì, Chi, nonché opinionista di punta dei programmi televisivi come il "Grande Fratello Vip", si racconta in una lunga intervista esclusiva a Matrix di Nicola Porrò. Il giornalista, scrittore e regista di opere liriche è sempre stato uno che ha sognato in grande. Tant'è che, come racconta lui stesso, da piccolo sognava di fare l'astronauta: "Da piccolo volevo fare l’astronauta, avevo bisogno di evadere. Passavo le ore a guardare le stelle. Ma mia sorella mi disse: ‘Guarda che nessun uomo è andato sulla luna’". Certo, la sua infanzia non è mai stata sempre facile: a Nicola Porro, infatti, il direttore di 'Chi' ha raccontato i tanti sacrifici fatti dai genitori per pagare l'affitto. Lui è emerso grazie alla grande passione per il suo lavoro. (Continua a leggere dopo la foto)

Già, la sua professione che gli dà grande soddisfazione. Alfonso Signorini non ha dubbi quando Porro gli chiede se lascerebbe un giorno la direzione del settimanale 'Chi': "Non lo farei per nulla al mondo. Mi considero un ‘sarto’ del giornalista perché taglio a mano tutte le foto che vedete in pagina". Signorini, che di scoop a segno ne ha realizzati tantissimi, ha ancora molti sogni e anche qualche ambizione professionale: "Mi piacerebbe fotografare Papa Ratzinger" ha confessato. (Continua a leggere dopo la foto)

La vita di Alfonso Signorini, però, ha rischiato di interrompersi troppo presto. A Matrix, infatti, il giornalista racconta la terribile scoperta del 2011: la leucemia. La malattia di Alfonso Signorini, scoperta improvvisamente: "Quando ero in ospedale, con un ago nel braccio, ho pensato che forse non ce l’avrei fatta", ha detto, spiegando che della sua malattia non aveva parlato a nessuno, nemmeno al proprio compagno: "Non volevo leggere la preoccupazione negli occhi della persona che mi stava accanto". Dopo mesi di terapia, è guarito: "Mi ha aiutato la fede e ringrazio il cielo di averla sempre avuta". Certo, questa è non l'unica malattia di Signorini. (Continua a leggere dopo la foto)



A Matrix, nello studio di Nicola Porro, l'opinionista del Grande Fratello Vip rivela un particolare inedito. Alfonso Signorini è sordo da un orecchio. "Da piccolo mi piaceva ascoltare. E ho ascoltato talmente tanto che sono diventato sordo. E ora porto l'apparecchio" racconta con molta autoironia tirando fuori dall'orecchio un piccolo strumento per non udenti. Signorini, infine, rivela anche una grande passione, la musica. "Non potrei mai vivere senza, da piccolo passavo le ore attaccato alla cuffia a sentire Verdi, Puccini, mentre mio padre continuava a regalarmi le piste per le macchinine".

