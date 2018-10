Rivelazioni choc al Grande Fratello Vip. Durante un faccia a faccia molto acceso con Fabio Basile, Valerio Merola, fumando nervosamente il sigaro, si sfoga lasciando tutti a bocca aperta. Quello che tutti chiamano “Merolone” rivela a tutti i suoi problemi interiori che gli provocano molto turbamento. "Tanto sono forte quanto sono fragile nei sentimenti- ammette senza vergogna - io ci sto proprio male quando vedo una ingiustizia, una mancanza di sensibilità, una persona che viene usata e poi dimenticata. Soffro molto, sento un male dentro". Poi Valerio fa un esempio tirando in ballo la prima eliminata del reality, Lisa Fusco. "Lisa non è che fosse una mia amica – spiega - l'ho vista un paio di volte, però l'ho conosciuta qui. A me dispiace che sia stata dimenticata dopo un minuto che ha lasciato questa casa. Nemmeno una parola. Mi fa male". Le parole di Merola stupiscono: lui, che viene chiamato “Il gladiatore” dai suoi amici, ha un animo gentile e soffre anche per le piccole cose. Continua a leggere dopo la foto

E pensare che al Grande Fratello non è proprio visto di buon occhio, il Merolone. “Non sei un esempio, non sei il maestro. Per me sei il male, il male dell’uomo, del maschio”, sono queste le parole che Enrico Silvestrin ha rivolto a Merola dopo che quest’ultimo ha raccontato le sue vicende amorose con Moana Pozzi. E Silvestrin non è l’unico ad avercela con lui. Merola è spesso al centro delle liti tra i concorrenti… Continua a leggere dopo la foto

Di recente Valerio è stato al centro delle polemiche per aver espresso il suo pensiero sulla spesa, innescando delle reazioni piuttosto esagerate da parte dei suoi compagni di squadra. Con dieci euro a testa per fare la spesa ha proposto di comprare tutto quello che ognuno di loro desidera. Enrico a quel punto ha detto: “Bisogna cooperare e dividere la spesa. Bisogna pensare ai beni di prima necessità che servono a tutti noi”. E Merola si è difeso: “Ho fatto una proposta per evitare ostilità. Ma con questo vostro sistema, come fate a dirmi cosa deve mangiare uno? Vi siete impossessati della spesa”. Continua a leggere dopo la foto

Ma Merola aveva avuto anche problemi con Battista. Gli aveva detto: “Sei un uomo morto”. Poi in confessionale si è sentito in dovere di spiegare meglio: “Mi ha coinvolto in una situazione di solidarietà anagrafica e morale e invece è tutto finto quello che esternava. Io credo nella gente, nelle persone. Credo nell’amicizia, nella fratellanza e poi mi è sembrato di vedere una persona dall’animo arido. Non ha un animo nobile”.

