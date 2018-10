Quando è apparso in tv per la prima volta, a Temptation Island Nip, il pubblico social è letteralmente impazzito. È bastata un'inquadratura nella prima puntata e Andrea Dal Corso è diventato il single più cercato, cliccato e commentato dell'edizione 2018 del docu reality estivo di Canale 5. Si è presentato alle coppie e al pubblico di Temptation come Andrew e, mentre ancora parlava, su Twitter si è scatenato il delirio. Tutte pazze per il single Andrew, tutte a cercare i suoi profili in rete e informazioni utili su questo bellissismo ragazzo con gli occhi chiari. Nel corso del programma, poi, si è distinto per un flirt con Martina, che era entrata fidanzatissima con Giampaolo e poi uscita dal villaggio da sola proprio perché messa in crisi dal feeling con il tentatore Andrea Dal Corso. E i due si sono pure frequentati per un breve periodo, ma poi è finita. Di nuovo single, Andrea non è sfuggito all'occhio attento di Maria De Filippi e infatti da tentatore è stato 'promosso' a corteggiatore nel trono classico Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)



Ma quanto ne sappiamo su Andrea Dal Corso ? È un “Modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Travelling”, si legge nella descrizione del suo profilo Instagram che, è comprensibile, ha visto un'impennata di follower da quando è approdato su Canale 5. Alle fidanzate di Temptation, Andrew, che ha 31 anni e vive a Venezia, e si è presentato come imprenditore vinicolo e ha usato anche un termine originale per descrivere il suo lavoro: lui, parole sue, “spumantizza”.

Ma non c'è solo il vino (produce prosecco di Valdobbiadene) nella sua vita. È anche un modello (ma sogna di diventare attore). E infatti, nel 2016, ha vinto il titolo di “Uomo ideale d’Italia”. Una fascia al teatro Circus di Pescara nel corso delle finali nazionali di “Mister Italia”, la manifestazione organizzata dalla Marastoni Communication che ogni anno decreta gli uomini più affascinanti e belli della penisola.





Ma non è sempre stato così fisicato Andrea Dal Corso, che è alto 186 centimetri. Come rivelato in un’intervista concessa al sito Ditutto, in passato ha sofferto di obesità. Dopo aver smesso con il nuoto, Andrea ha ammesso di essere arrivato a pesare 130 chili e non è stato facile ritornare in forma per lui è stato difficile. Un percorso che – come ha detto Andrew su Instagram – “alla fine ti rende fiero e molto più forte”. Ha anche rivelato che in quel periodo difficile erano in tanti a gufare contro, dicendogli che non ce l’avrebbe mai fatta, ma oggi a quelle persone lui, che peserà circa 80 chili, schiaccia l’occhiolino. E ora, ottobre 2018, si sono aperte le porte di Uomini e Donne per Andrea Dal Corso, su specifica richiesta della tronista Mara Fasone. Che, per questo motivo e ancora una volta, viene criticata dalla collega Teresa.

