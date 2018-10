Marisa Laurito, dopo l’oblio è tornata. Com’è diventata? A 67 è così

Intenzionata a diventare un'attrice sin da bambina, Maurisa Laurito entra nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, con la quale esordisce a diciotto anni in "Le bugie con le gambe lunghe". In seguito, appare in diverse trasposizioni televisive di opere di Eduardo: si ricordano, tra l'altro, "Li nepute de lu sinneco", in cui interpreta Concettella, "Na santarella", "Uomo e galantuomo", "De Pretore Vincenzo", "Gli esami non finiscono mai" (nel quale interpreta Piciocca) e il celebre "Natale in casa Cupiello". Ma il successo arriva in televisione, quando nel 1985 è accanto a Renzo Arbore in tv nella trasmissione cult "Quelli della notte", e poco dopo spalla di Raffaella Carrà in "Buonasera Raffaella", show di prima serata. Dopo avere recitato ne "Il tenente dei carabinieri" e avere presentato "Marisa la nuit" e "Fantastico" (insieme con Adriano Celentano), nella stagione 1988/89 Marisa Laurito approda a "Domenica In", con la regia di Gianni Boncompagni, cantando anche la sigla "Ma le donne". (Continua a leggere dopo la foto)



Tra gli anni Novanta e gli inizi del nuovo millennio Marisa Laurito è stata una delle presenze più apprezzate della televisione, poi è scomparsa dalle scene. Ma com'è Marisa Laurito oggi? Qualche tempo fa ha raccontato la sua carriera a Nuovo Tv: “Quando io cominciai, la tv puntava al gradimento, non agli ascolti. Oggi, invece, avviene il contrario. Quelli della notte è stata una trasmissione che ha fatto la storia della televisione nonostante a quell’epoca fosse partita in sordina. Adesso il piccolo schermo propone solo programmi come reality e talent show'', aveva raccontato Marisa Laurito.

''Per anni mi hanno contattata per partecipare a diversi reality, ma non ho mai accettato. L’unica trasmissione cui ho detto si è stata Ballando con le stelle, perché c’era da cimentarsi nelle danze. Di recente ho tentato di tornare alla vecchia televisione con l’esperienza alla conduzione di Vero Tv, ma è andata male perché purtroppo sono finiti i soldi”. Dopo la carriera in televisione, Marisa ha lavorato in teatro e si è lanciata nel mondo della pittura. ''Ho cominciato a dipingere a 16 anni e lo facevo perché vendendo i miei quadri pagavo le lezioni di recitazione, che seguivo di nascosto dal mio papà. Lui non voleva che facessi l’attrice, il suo sogno è sempre stato quello di vedermi pittrice. Il quadro a cui sono più affezionata è Concettina, una tela che rappresenta una donna incinta e annoiata. Dipingo questi soggetti perché la rotondità delle donne in dolce attesa ha diversi significati: rappresenta la femminilità e l’accoglienza''.

Marisa Laurito oggi è tornata nel mondo dello spettacolo. L'attrice e conduttrice sbarca a Radio 2 con Me Anziano YouTubers, il programma che mette a confronto generazionale i giovani e gli anziani.Intervistata da Leggo, Marisa ha lanciato una bordata alla televisione del dolore: ''Se vedo un conduttore che piange con la persona che ha perduto il figlio e dice alla camera di stringere il primo piano la ritengo una grande porcata, perché si tratta di un dolore finto. Questo genere di tv mi fa venire l'angoscia. La gente si avvilisce a guardarla. E anche coloro che sono stati colpiti da un forte dolore non devono andare in tv, non è elegante, non si va a parlare di un figlio morto in televisione''.

