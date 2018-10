Chiara Ferragni, ancora lei. New York, Milano, Parigi (per le rispettive 'settimane della moda') e ora Los Angeles. La fashion blogger italiana più famosa, seguita e pagata al mondo è partita alla volta della California, dove abitava e ha acquistato una casa prima di conoscere il suo attuale marito. È partita con Fedez e con il piccolo Leone e, ovviamente, ogni momento del viaggio è stato documentato su Instagram. A partire dal momento fatidico della preparazione dei bagagli. Chiara ha condiviso più di una Stories sul suo account Instagram in cui mostra lo stato del suo super guardaroba che conta centinaia fra borse, vestiti e soprattutto scarpe. Ha immortalato la stanza adibita a “stoccaggio” calzature completamente stracolma e poi inquadrato se stessa, molto in dubbio su quali scegliere da mettere in valigia. Numerose anche le Storie con protagonista Leone, che tornerà con mamma e papà nella città dove ha visto i natali. Fatti i bagagli, di corsa all'aeroporto e, anche lì, i Ferragnez non si sono smentiti in fatto di aggiornamenti per i fan. (Continua dopo la foto)

E chissà se da Los Angeles Chiara vedrà il nuovo servizio di Striscia la Notizia che la riguarda. Già, è proprio lei la vittima di turno dell'ormai famosa rubrica 'Fatti e Rifatti' del tg satirico di Antonio Ricci che ogni sera mostra i presunti ritocchini di dive e divi del mondo dello spettacolo con tanto di foto confronto. E ora è proprio la seguitissima fashion blogger nonché moglie di Fedez a finire nel potente scanner di Striscia. Il video parte dalle immagini del matrimonio super social tra l'infuencer e il rapper.

Il servizio ripercorre i momenti salienti della vita di coppia dei Ferragnez, dalla proposta di nozze a l'Arena di Verona alla nascita di Leone, fino alle Storie più divertenti – come quella in cui il figlio vomita dopo aver ascoltato il nuovo brano del rapper – e quelle in cui Chiara mostra il lato più sfacciato di sé, con parolacce e minacce al marito. Poi arriva la parte clou, quella inaspettata. Secondo voi la Ferragni è davvero naturale e acqua e sapone come sembra o è ricorsa all'aiuto del chirurgo?

Stando agli ultimi frame del filmato della consueta rubrica Fatti e rifatti il sospetto del ritocco c'è eccome. Ma possibile che anche lei abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica? E in quali punti? Lo 'scanner test' di Striscia evidenzia tre cambiamenti sospetti, confrontando le foto del passato con quelle attuali: naso, zigomi e seno sembrano modificati. Sarà vero che anche la bella Chiara, che per la cronaca non dà proprio l'idea di essersi rifatta, abbia ceduto ai ritocchini? Aspettiamo conferme o smentite della diretta interessata (se mai ci saranno).

