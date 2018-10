Romina Power senza freni. E in un attimo ‘distrugge’ Al Bano: lo ha detto davvero

Albano Carrisi è stato tra i super ospiti speciali del salotto della domenica di Mara Venier a Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco si è raccontato in una divertente intervista che ha toccato temi più profondi e altri più leggeri. Tante le dichiarazioni del cantante che dei suoi esordi ha ricordato: “Andai a Milano in cerca di fortuna. Quando la trovai, tornai a suonare a Cellino. Là, tutte le ragazze che mi piacevano, iniziarono a interessarsi a me. Prima non mi degnavano di uno sguardo. Allora mi sono detto: Dovevo diventare cantante, per piacere a loro!”. Non solo Al Bano ha svelato anche un inedito episodio su quella che poi è diventata sua moglie e mamma dei suoi figli (Ylenia, comparsa il 1 gennaio del 1994, Yari, Cristel e Romina Junior): “All’inizio non m’interessava (ha detto il cantante di Cellino San Marco riferendosi proprio a Romina Power) Era bella, sì, ma la bellezza deve combinarsi con altro. Mi sono innamorata di lei vedendola lavorare a maglia, scrivere, stare in disparte sul set…”. (Continua a leggere dopo la foto)



Al Bano ha rivelato anche di aver sperato per molto tempo di poter ripercorrere le orme della sua famiglia (rimasta unita per quasi tutta la vita) e di poter rimanere dunque assieme a sua moglie Romina Power per lungo tempo, “Ma quando è arrivato il momento negativo me ne sono fatto una ragione, non me l’aspettavo, è successo, pazienza”. Poi ci sono state le voci di un ritorno di fiamma, la rottura tra Albano e Loredana Lecciso, e i nuovi tour che hanno visto l'ex coppia sempre più unita. Conferma? Nessuna, ma il gossip continua a occuparsi di loro.

Insomma, la saga di Romina Power e Al Bano Carrisi non si è ancora conclusa. E così, dopo l'intervista di domenica scorsa, qualcuno ha riavvolto il nastro alla prima puntata di ''Domenica In'' e ha tirato fuori una frase pronunciata dall'ex moglie di Romina Power, anche lei ospite nel salotto di Mara Venier. Ma cosa ha detto di così feroce? "Fa un figlio dietro l'altro!", ha affermato Romina riferendosi ad Al Bano. Parole che fanno, in qualche misura, trasparire un certo astio (mai nascosto) nei confronti di Loredana Lecciso, con la quale Albano Carrisi ha avuto altri due figli, Yasmine e Albano junior, detto Bido.

E i fan continuano a sognare un ritorno di fiamma tra Romina e Albano Carrisi. Nellle foto che la cantante pubblica sui social sono tantissimi i commenti dei fan che sperano. "Ti prego, Romina, è il tuo posto, quella è casa tua (scrive una fan su una foto che mostra Romina nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco). Questa è la tua casa, il tuo regno l'hai costruito insieme al tuo Albano con sudore e fatica. Non permettere a quella vipera e arrampicatrice sociale di farne parte". Parole forti all'indirizzo di Loredana Lecciso: chissà come l'avrà presa.

“Fai la santarellina ma…”. Mara Venier parla: tutta la verità su Romina Power. Ma quale Al Bano…