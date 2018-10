L'Eredità è tornata in onda da poco. Da lunedì 24 settembre, alle 18.45 sugli schermi di Rai1, il quiz con oltre 3700 puntate al suo attivo è ripartito da Flavio Insinna, chiamato a sostituire l'amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo scorso a seguito di una brutta malattia. Un'eredità (in tutti i sensi) non facile per Insinna. Ma pare che gli ascolti che il conduttore sta ottenendo con questa nuova edizione del programma non siano male. Peccato per qualche gaffe, subito finita sulla bocca di tutti. Come quella,clamorosa e recentissima, degli autori, quindi di riflesso di Insinna che, essendo conduttore, ci mette la faccia. “È famosa quella di Arezzo” è la domanda e la concorrente di turno, tale Silvia Baldi, alla fine, ma senza troppa convinzione, risponde “quintana”. Mentre il tempo scorre e sullo schermo, infatti, appaiono un po' di lettere. La prima è la Q, poi arrivano la N e la A finali. La ragazza azzarda un “quartina”, ma è sbagliato. E mentre appaiono altre lettere, butta là “quintana”. (Continua dopo la foto)



La parola diventa verde, quindi è 'giusta'. “Bravissima!”, le dice allora Insinna, che passa poi a un altro concorrente. Ma no, non era giusta. Arezzo non è così famosa per la sua Giostra del Saracino. Lo sbaglio, quindi, è degli autori tv. Silvia viene infatti indotta nell'errore con le lettere che via via che appaiono formando la parola “quintana”. Il 'caso' è presto arrivato ad Arezzo e il presidente dell'Istituzione Giostra, Franco Scortecci, ha chiesto le scuse della Rai e Insinna, qualche puntata dopo, ha fatto le giuste precisazioni.

Settimana successiva, nuovo scivolone. Di un concorrente, però, stavolta. Una gaffe, andata in scena nella puntata di mercoledì 3 ottobre, che ha lasciato basiti Insinna, l'altra concorrente in gioco e tutto il pubblico. Il protagonista, suo malgrado, è Andrea, un giovane impiegato commerciale in un'azienda di sanitari, che si è presentato al pubblico come amante dei cimiteri: "Mi piace molto far delle passeggiate e dei giri per trovare tombe di personaggi famosi", ha affermato lasciando tutti stupiti.

È durata pochissimo l'avventura di Andrea a L'Eredità. In pratica la gara con Ilaria, l'altra sfidante, non è mai iniziata. Il ragazzo, infatti, non ha saputo rispondere a una domanda semplicissima nei 60 secondi a sua disposizione: 'Chi paga l'affitto?'. Anche dopo 15 secondi, quando la risposta era praticamente composta per intero (mancava soltanto una 't'), ad Andrea non è proprio venuta in mente la parola 'locatario'. In pratica ha detto tutte le parole dell'alfabeto, tranne quella corretta. Il tutto di fronte a un Insinna che sembrava sconvolto. Così come la rivale di Andrea, Ilaria, rimasta muta.

