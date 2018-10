Anche a Mattino Cinque si parla di Lory Del Santo, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Com'è noto, Lory è entrata nella Casa di Cinecittà dopo un gravissimo lutto in famiglia: ha perso il figlio Loren, che si è tolto la vita a 19 anni. L'ingresso della Del Santo al reality ha lasciato di stucco molti dei suoi nuovi compagni d'avventura, in difficoltà su come gestire la situazione. Alcuni si sono preoccupati dell'eventuale mancanza di rispetto nel viversi in modo spensierato e divertente ogni giornata, altri di essere limitati nei discorsi, non sentendosi ad esempio liberi di parlare dei propri figli davanti a lei, che ne ha da poco perso uno. Ma è stata la stessa Lory a togliere dall'empasse gli inquilini più imbarazzati parlando apertamente di Loren: "A 19 anni non era mai uscito di casa la sera. Andava bene a scuola ed era promosso. È nato prematuro di sei mesi, mi avevano detto che avrebbe potuto avere dei problemi. Ma era intelligente, fisico perfetto e mai neanche un cerotto a un dito, mai un male". (Continua dopo la foto)



Ha anche spiegato che Loren si è tolto la vita in seguito a una malattia molto seria, l'anedonia, che è “una patologia che ti priva della possibilità di provare piacere - ha detto Lory - Io sono qui per mandare un messaggio ai genitori che hanno vissuto il mio stesso dramma, devono reagire". Della tragedia che ha colpito la Del Santo e del suo ingresso nella Casa se ne parla un po' dappertutto adesso, sui giornali e in tv. Ma un ospite di Mattino Cinque ha preferito non commentare.

Si tratta del giornalista Pierluigi Diaco, che ha partecipato alla puntata di mercoledì 3 ottobre 2018. In studio si stava parlando della vicenda di Lory Del Santo ma il giornalista ha praticamente gelato la padrona di casa, Federica Panicucci: di quell'argomento non ha voluto proprio parlare. "Federica, perdonami se mi permetto di dire quello che sto dicendo, ma voglio onorare questa partecipazione ed essere molto sincero”, ha subito messo in chiaro il giornalista di fronte a un'imbarazzata Panicucci.

“Ho detto in più occasioni come la penso e sono in imbarazzo nel doverlo ribadire con un interlocutore come questo signore (Rocco Pietrantonio, ex di Lory, anche lui ospite in studio, ndr)". Poi la stoccata finale nei confronti del programma: "Ritengo che questa sia la mia ultima partecipazione a Mattino Cinque su questo argomento. Preferire parlare d'altro. Sono in forte imbarazzo che si parli in questa maniera della morte di un figlio. Lo trovo squallido".

"Sono scappata". La bomba dallo studio di Federica Panicucci. Quella telefonata che svela tutto