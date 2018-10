Lite a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso costretta a correre ai ripari dopo quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 3 ottobre 2018 nel salotto Mediaset. La seconda parte della nuova puntata del talk-show di Carmelita d'Urso, in onda dal lunedì a venerdì dalle 17:10, ha affrontato il tema "nord contro sud". Presente in studio Pasquale Laricchica, ex concorrente del Grande Fratello e diventato celebre, in passato, grazie ai suoi 'continui' proverbi. Ma quest'ultimo, probabilmente 'offeso' da una frase sentita in studio, ha scatenato il finimondo a Pomeriggio 5. Sì, perché Pasquale Laricchia ha avuto un dibattito accesissimo con Deianira Marzano. Tutto è da una battuta poco carina della Marzano sull'ex gieffino pugliese: "A parte Pasquale Laricchia, dal sud sono nate tante menti eccelse". Parole che, se hanno fatto sorridere qualcuno in studio, hanno fatto letteralmente infuriare il pugliese che è scattato in piedi indiavolato. (Continua a leggere dopo la foto)



E così, Pasquale ha iniziato a promettere di andar via abbandonando lo studio di Pomeriggio Cinque: "Barbara, mi dispiace, ma io di fronte ad un'accusa del genere voglio lasciare lo studio e andare via". Ne è nato uno scontro che non si è placato facilmente, visto che Pasquale ha preteso le scuse che Deianira non ha voluto fargli in nessun modo. "Se io non sono sicura di quello che ho detto, non chiedo scusa." ha detto l'influencer casertana. Al ché Pasquale, ferito nell'animo, ha risposto per le rime: "Ma influencer di che?! Se lei dà questo cattivo esempio io me ne vado!". (Continua a leggere dopo la foto)

Barbara D'Urso, infastidita dal comportamento di Pasquale - rimasto in piedi di fronte a lei - lo ha ammonito ripetutamente ma senza ottenere l'effetto sperato. Anche perché Laricchia ha replicato: "Barbara io ho rispetto per te e sono contento quando tu mi inviti e cerco di essere sempre educato. Io mi scuso se ho dato l'impressione di voler fare il protagonista perché mi sono alzato e me ne volevo andare. Offendere non è educato." Ed è così che la conduttrice di Pomeriggio Cinque se l'è presa con la casertana: "Deianira sinceramente non stai migliorando la situazione non scusandoti". E riferendosi a Pasquale, una d'Urso inferocita: "Ora basta! O ti siedi o veramente vai via... anche se se te ne vai non è rispettoso". (Continua a leggere dopo la foto)







Barbara d'Urso, arrabbiata e amareggiata, manda la pubblicità e saluta il pubblico per l'appuntamento di domani. Non senza rimproveri ai due ospiti: "Avrei dovuto mandare in onda vari servizi che ora non faccio più in tempo a mandare. Cosa facciamo? Mandiamo la pubblicità". Le scuse da Deianira a Pasquale sono arrivate proprio durante lo stacco pubblicitario come si può vedere sul profilo Instagram della D'Urso.

