Si fa sempre più calda e tesa l'atmosfera in quel di Temptation Island Vip, il 'reality dei sentimenti' condotto da Simona Ventura e per la prima volta in assoluto con protagonisti i volti (più o meno) noti. Siamo agli sgoccioli: alcune coppie hanno già lasciato i rispettivi villaggi e. finora, non c'è stata alcuna rottura clamorosa. I primi a lasciare insieme il programma sono stati Fabio Esposito e Marcella Esposito, stesso cognome ma storie diverse. Lui, per chi non lo conoscesse, è l'anima del brand di moda Coconuda. Hanno resistito una sola settimana lontani.

Poi hanno salutato tutti anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini e, infine, nell'ultima puntata andata in onda, anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno avuto un falò di confronto. È stato movimentato, con lui che in preda alla rabbia è scattato in piedi, ma poi si sono chiariti e sono usciti da coppia. Restano 'in gioco' tre coppie, le più in crisi allo stato dell'arte: Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra e, sempre da Uomini e Donne con furore, Sossio Aruta e Ursula Bernardo. (Continua dopo la foto)

Ecco, Sossio: il 're leone' di questa edizione. Non sappiamo come andrà a finire con Ursula, ma i presupposti non sono confortanti. Soprattutto 'per colpa' della single Sara, che ha fatto veramente girare la testa ad Aruta. Sembra essere nata una forte attrazione tra loro, che di puntata in puntata sono sempre più pericolosamente vicini. Un flirt che è nato sin dai primi giorni, ma che si sta facendo sempre più 'hot'. Anche agli occhi della Bernardo, che è sempre più delusa dal comportamento del fidanzato.

Ve lo sarete chiesto: ma chi è la tentatrice Sara? Si chiama Sara Melucci la single 'in mezzo' tra Sossio e Ursula (anche se pure lei si sta avvicinando sempre di più a Giorgio Alfieri). Bionda, bellissima e con un fisico pazzesco, Sara ha 24 anni e non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Classe 1993 e originaria di Taranto, di professione è una personal trainer, come dimostra il suo corpo perfetto e scolpito. Sara è laureata in scienze motorie all'università di Milano, è specializzata nello studiare tecniche di fitness per le donne che vogliono eliminare gli inestetismi della cellulite e perfezionare il loro fisico ed è anche appassionata di danza.

Tra Sossio e Sara non è scattato il vero contatto fisico (anche se in una delle ultime puntate si è lasciata baciare il decollété dal fidanzato di Ursula), ma ci sono andati vicino tra carezze e mani sfiorate. Poi la scritta sulla sabbia con le due S, il film insieme e la lettera che ha fatto scoppiare a piangere Sossio. Per Ursula, però, c'è solo un'attrazione fisica da parte di Sossio, e non un vero sentimento: "Un mostro, un animale. Se non sbaglio siamo entrati come coppia, non ha detto che non sta più con me. Non ha avuto il minimo rispetto", ha detto. E nel frattempo ha iniziato a conoscere Giorgio Alfieri, che è pure un amico di Sossio. No, lui non l'ha presa bene. Tornerà dunque sui suoi passi ora che ha capito che lei non lo sta più aspettando? Martedì 9 ottobre andrà in onda l'ultima puntata e scopriremo come andrà a finire tra l'ex cavaliere e la ex dama del trono over.

"Sei una...". Temptation Vip, Sossio 'impazzisce'. Choc generale: tutti contro di lui