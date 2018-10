Al Grande Fratello Vip 3 Lory Del Santo ricorda il figlio Loren, suicidatosi un mese fa. E lo fa parlando a lungo di lui. Proprio per 'elaborare' il lutto, come dichiarato in studio lunedì sera ai microfoni di Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Ma le rivelazioni 'clamorose' vengono fatte sul padre di Loren. Ma andiamo con ordine: all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dopo il suo ingresso, Lory Del Santo ha portato una ventata di curiosità e solidarietà con gli inquilini. Loren non amava uscire la sera, anzi: "A 19 non era mai uscito di casa di sera. Andava bene a scuola ed era promosso. È nato prematuro di sei mesi, mi avevano detto che avrebbe potuto avere dei problemi. Ma era intelligente, fisico perfetto e mai neanche un cerotto a un dito. Mai un male...". La showgirl ha poi ricordato l'anedonia, ovvero l'impossibilità di provare piacere: "È una patologia che ti priva dalla possibilità di provare piacere. Io sono qui per mandare un messaggio ai genitori che hanno vissuto il mio stesso dramma, devono reagire". (Continua a leggere dopo la foto)



Lory Del Santo è molto attiva anche su Instagram. Certo, adesso che è nella casa del Grande Fratello Vip 3 non è direttamente lei a postare sui social: l'annuncio al voler provare una "medicina diversa" è arrivato direttamente attraverso il suo profilo social più seguito. Poco tempo fa aveva pubblicato anche una foto in cui ricordava il figlio Loren dopo essere stata presa di mira dal web proprio per aver annunciato la partecipazione al Grande Fratello Vip 3. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo della clamorosa dichiarazione sul padre di Loren da parte di Lory Del Santo. In tutti questi anni, la showgirl non ha mai voluto rivelare l'identità del padre di Loren. "Mio figlio è nato da un’avventura durata tre mesi - ha raccontato - Quando sono rimasta incinta sapevo che il padre era contrario. Quando ho incontrato il padre di Loren io volevo un figlio e lui no. Poi è arrivato, ma lui da un lato era felice per me, dall’altro mi ha chiesto di non volere alcuna responsabilità. Questo era il nostro accordo tacito". E come rivela la Del Santo, il padre di Loren non l'ha più rivisto e, addirittura, non sa nemmeno: "Se lui sa della morte di suo figlio". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, dopo tante accuse nei confronti di Lory Del Santo c'è anche chi la difende a spada tratta. Il nome è quello di Daniele Bossari: "Il tema è delicato. Faccio estrema fatica a entrare nella testa di Lory. E poi se ha scelto liberamente di partecipare chi può dire o fermare il suo volere? Rispetto la sua volontà. Sarà facile scagliarsi contro di lei, non ho dubbi. Ma dall'altra parte, riflettendo, mi immedesimo di chi cerca una bolla protettiva o una sorta di coccola diversa da quotidiano".

