Fuoco e fiamme al trono classico di Uomini e Donne, quello ora 'occupato' da Mara Fasone, Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La nuova stagione è cominciata alla grande, per modo di dire. Tralasciando il caso Sara Affi Fella (ex tronista ed ex fidanzata di Mastroianni), si sono scatenate polemiche a non finire sulla Fasone già dalle primissime puntate. Prima accusata di aver fatto troppi ritocchini, poi criticata (anche dalla collega Teresa e da Gianni Sperti) per l'atteggiamento un po' spocchioso con i suoi corteggiatori e, da ultimo, finita nel mirino per i tentennamenti, ora superati, del tronista Luigi, indeciso se corteggiarla o continuare la sua esperienza da tronista. Da settimane, poi, circola un altro pettegolezzo sul suo conto. Riguarda il suo passato e di mezzo ci sarebbe quel Francesco Monte che abbiamo conosciuto anni fa proprio nello studio di Uomini e Donne e che ora vive nella Casa più spiata d'Italia perché concorrente del Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)



Se ne sono dette di ogni, ma l'arcano è stato finalmente svelato. Non c'è stato del tenero tra Mara e Francesco. Lei è semplicemente stata corteggiatrice di Monte quando era tronista. All’epoca erano entrambi giovanissimi: Mara aveva poco più di 18 anni e suoi lineamenti erano ben diversi da quelli attuali, mentre Monte non aveva occhi che per Teresanna (che infatti fu la sua scelta). E infatti è spuntata dal passato la foto che ritrae la Fasone, praticamente irriconoscibile, seduta tra le corteggiatrici di Francesco.

Ma perché, ci si è chiesti, né Maria De Filippi e né la redazione ha mai accennato a questo trascorso di Mara? Di solito non si fa mai mistero delle esperienze televisive passate dei tronisti o dei corteggiatori che, infatti, sono spesso ex volti dei programmi della stessa De Filippi, come Uomini e Donne, appunto, ma anche Temptation Island (è il caso di Teresa). Non si sa il motivo, ma da quanto sostengono le anticipazioni della puntata che ancora deve andare in onda, il tronista Lorenzo non ha perso l'occasione di attaccare Mara.

Perché non ne ha mai parlato apertamente, si è chiesto Riccardi? A questa domanda ha però risposto Maria, che ha tolto così dall'empasse la Fasone. La padrona di casa ha spiegato che sono passati tanti anni e che Mara è completamente cambiata. Ormai è cresciuta, è diventata una donna ed è seriamente intenzionata a trovare l'uomo della sua vita. La stessa Mara si è mostrata tranquilla e con la coscienza a posto in puntata. Nessun flirt con Monte: solamente un corteggiamento avvenuto molto tempo fa davanti a quelle stesse telecamere. Ma la foto di quel periodo, quella che trovate qui sopra, anche se un po' sfocata ha riacceso la polemica sui presunti ritocchini. A vederla oggi, possibile che si sia rifatta solo il naso, si legge in rete?

Indecenza! Mara Fasone e Teresa Langella, Uomini e Donne: è successo davvero. Senza parole