Ricordate Roberta Lanfranchi? Svolta dell’ex Velina: ecco che fine ha fatto

Ma ve la ricordate Roberta Lanfranchi? È passata una vita: era il lontano 1996 quando sul celebre bancone di ''Striscia la Notizia'' faceva coppia con la bionda Marina Graziani. Le loro eredi sarebbero state Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che nell'immaginario collettivo sono le Veline per antonomasia, ma in un'epoca lontanissima dai social (e anche da Internet) Marina e Roberta (e poi Alessia Mancini) si difendevano alla grande in fatto di popolarità. Classe 1974 e originaria di Cremona, ci ricordiamo della bella Roberta, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, anche ai tempi del matrimonio con l'attore, comico e doppiatore romano Pino Insegno. Si sono sposati nel 1997 e hanno avuto due figli, Matteo e Francesco. Il divorzio è arrivato 10 anni dopo, nel 2007, ma hanno sempre mantenuto ottimi rapporti. Nel 2012, poi, la Lanfranchi si è sposata per la seconda volta. Con l'autore tv Emanuele Del Greco e, nello stesso anno, ha avuto il suo terzo figlio, Ettore. (Continua dopo la foto)



Ma che fine ha fatto Roberta? In realtà la si può ascoltare tutti i giorni, perché è impegnata su Rds in coppia con Claudio Guerrini. E poi è attrice di Belle ripiene in teatro. Ma si parla di lei in queste ultime ore perché presto la rivedremo in tv. È Tv Blog a rivelare in anteprima che ltra qualche settimana la Lanfranchi condurrà Paperissima Sprint, il programma di Antonio Ricci, in onda ogni domenica in access prime time su Canale 5, accanto al Gabibbo.

La showgirl, che ha iniziato la carriera come ballerina nella trasmissione 'Non dimenticate lo spazzolino da denti', prenderà infatti il posto di Maddalena Corvaglia, che è stata al timone della versione estiva dello storico format e di Juliana Moreira che l'ha condotto l'inverno scorso. Una bella notizia, dunque, per i fan di Roberta che torna così da protagonista in tv. Ma in realtà la ex Velina mora non è nuova in quel di Paperissima Sprint.

Visualizza questo post su Instagram ❤🕶🐄🌲🌞🍄🍎🍏🌭🍺🧗🏻‍♀️🧗🏽‍♂️🚴‍♀️🗻🏔⛰ Un post condiviso da Roberta Lanfranchi (@robylanfry) in data: Ago 23, 2018 at 2:54 PDT





Come sottolinea sempre Tv Blog, infatti, già nel 1999 Roberta condusse la trasmissione insieme all'ex collega di bancone Marina Graziani, a Naike Rivelli e, ovviamente, all'immancabile Gabibbo. L'anno successivo, invece, fu al timone di Estatissima Sprint con Raul Cremona. Paperissima Sprint in passato è stata condotta anche da Eva Henger, Giorgia Palmas, Michelle Hunziker, Miriana Trevisan, Edelfa Chiara Masciotta, Serena Grandi e Alessia Reato. E ora, a quanto pare, è (ri)arrivato il turno di Roberta Lanfranchi che, a guardare le foto più recenti, è praticamente rimasta identica a come la ricordavamo.

“Minacciata, poi ho detto basta”. Marina Graziani choc: la confessione dell’ex velina