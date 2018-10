Chi è Hashtag, il cucciolo di Striscia La Notizia. La sua drammatica storia

Il cane di Striscia La Notizia per l'edizione 2018/2019 è Hashtag. Michelle Hunziker lo ha accolto all'inizio della nuova stagione presentandolo al pubblico del tg satirico diretto da Antonio Ricci. Michelle Hunziker, dunque, quest'anno lo passerà con Hashtag dopo aver passato la scorsa stagione assieme a Like. Un altro cucciolo. Striscia la Notizia si è sempre data da fare per sensibilizzare i telespettatori ad adottare i cani e ad aiutare quelle associazioni che si occupano degli animali in difficoltà. Anche sopratutto grazie a Edoardo Stoppa – l’Amico degli animali – che porta avanti da anni un grande lavoro per salvare quelli che vengono sfruttati, che versano in condizioni critiche e non vengono ricoperti dell’amore di cui meriterebbero. Ma qual è la storia di Hashtag, il cane di Striscia La Notizia per questa edizione? (Continua a leggere dopo la foto)



Hashtag è un meticcio di circa tre mesi che terrà compagnia sul bancone di Striscia a Ezio Greggio e Michelle Hunziker e proprio la conduttrice ha scelto il suo nome. Hashtag è stato trovato in una strada ad alta percorribilità insieme ad altri cinque tra sorelline e fratellini, uno dei quali non ce l’ha fatta. I cinque rimasti sono stati soccorsi e sono adottabili scrivendo una mail a chilhavistopelosi@gmail.com. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Hashtag, il nuovo cane di Striscia la Notizia, ha avuto un passato difficile dunque, nonostante sia solo un cucciolo di pochi mesi. Ha vissuto per una strada de L’Aquila, rischiando ogni giorno la vita. La storia di Hashtag è stata raccontata dalla sua salvatrice (ha tratto in salvo anche i suoi fratelli): "Loro sono stati trovati in strada. Attraversavano una strada ad alta percorribilità. E il giorno dopo noi siamo tornati per vedere in che condizione si trovassero e per portare loro del cibo. Purtroppo, sul ciglio della strada, c’era già un fratellino investito. Abbiamo subito cercato un posto sicuro in cui metterli in sicurezza. In tutto questo ci ha dato un grande aiuto OIPA, che ha salvato tanti cuccioli da adottare e molte mamme, ma alcune sono ancora sulla strada". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come adottare un cucciolo? A spiegarlo è Edoardo Stoppa: l'inviato di Striscia La Notizia, inftti, ha spiegato che per chi volesse adottare dei cani in cerca di amore, può inviare un’email all’indirizzo chilhavistopelosi@gmail.com. Altri cani come Hashtag aspettano una vera famiglia.

Leggi anche:

“La verità tra noi due”. Clamoroso, Mara Venier e Barbara d’Urso: aria pesantissima

fbq('track', 'Gossip');