Mara Venier e Barbara d'Urso, il rapporto è ai ferri corti. Si potrebbe anche dire ai minimi storici. E qualche avvisaglia c'era già stata nelle ultime ore ma adesso, a confermare l'aria di burrasca, è una delle dirette interessate. Cosa succede alle due reginette della domenica? Da inizio settembre, infatti, la zia d'Italia e Carmelita sono impegnate rispettivamente con 'Domenica In' e 'Domenica Live': le due signore della televisione italiana, prima dell'avvio della stagione, sembravano andare d'amore e d'accordo. La d'Urso, addirittura, aveva ammesso di trovare normale una possibile vittoria di Mara Venier nei dati auditel: "È pur sempre la Domenica In di Mara..." come a dire che sì, magari la guarderebbe anche Carmelita se non fosse una competitor. Ma le ruggini pare abbiano preso il sopravvento a causa dei dati auditel. (Continua a leggere dopo la foto)



Per la prima volta, infatti, questa settimana Domenica Live ha battuto, seppur di poco, Domenica In (vittoriosa nelle due festività precedenti nella ‘guerra degli ascolti’). Barbara d'Urso, dopo la vittoria - seppur risicata -, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia dove festeggiava e poi un comunicato di Canale 5 dove Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha scritto: "La signora della domenica televisiva è ancora una volta Barbara d’Urso". A Pomeriggio Cinque, inoltre, ha spiegato l’andamento della curva degli ascolti televisivi. (Continua a leggere dopo la foto)

Mara Venier ha ringraziato il pubblico e si è complimentata con il suo competitor. Eppure, Mara Venier deve aver ricevuto un boccone amaro e inaspettato. La prima spia che la zia d'Italia non abbia digerito le parole di Barbara d'Urso è arrivata quando su Instagram ha pubblicato una foto con i nipotini, scrivendo: "Quello che conta veramente nella mia vita sono loro". In aggiunta sono arrivati gli Hashtag #circondatadamore #altrochecurve. Parole chiare e durissime. Come se non bastasse, il marito Niccolò Carraro, sempre via social, ha difeso la moglie (Mara Venier) quando un follower ha definito la Venier e la d’Urso ‘due bimbe dell’asilo’. "Forse, una sola direi", l'eloquente presa di posizione a favore della consorte da parte di Nicola. E adesso, dopo due giorni di guerra fredda, è arrivata anche la conferma di Mara Venier... (Continua a leggere dopo la foto)



La zia d'Italia, ovvero Mara Venier, via Instagram ha ammesso con chiarezza che è tutto vero: i dissapori con Carmelita ci sono, così come sono fondate le opinioni di coloro che hanno visto delle frecciatine social reciproche tra le due conduttrici negli ultimi giorni. "Non si sbaglia affatto… e certamente non metterò qua su Instagram il perché…". Queste le parole della Venier in risposta a un utente che sosteneva proprio che tra lei e Barbara ci fossero delle evidenti frizioni!

