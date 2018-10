“Si dice che…”. Lo ‘scandalo’ che investe Antonella Clerici e prova cuoco

I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché Antonellina non solo ha creato “La Prova del Cuoco” – facendo nascere in Italia un nuovo genere televisivo – ma lo ha anche plasmato a sua immagine e somiglianza, format che è stato alquanto stravolto dalla nuova conduttrice che ha voluto rinnovare e portare in scena nuovi cuochi e nuovi volti. La scelta di Elisa Isoardi di tagliare “La Prova del Cuoco” di Antonella Clerici, non solo è stata una scelta sbagliata, ma anche impopolare, cosa rilevata anche dagli ascolti deludenti che il programma sta registrando fin dal suo esordio. Numeri? . Il confronto con la prima puntata del settembre 2017, quando a condurlo c’era ancora la «mamma» del programma non lascia spazio a dubbi. (Continua dopo la foto)



Il debutto con la bella Isoardi ha raccolto 1.611.000 pari al 15.95% di share; lunedì 11 settembre 2017 la ripresa stagionale de «La prova del cuoco» con la Clerici fu seguito da 2.100.000 telespettatori con il 16.39% di share. Un’analisi dei motivi è un po’ prematura ma certamente , come già detto, l’identificazione de «La prova del cuoco» con il brio di Antonella Clerici non facilita le cose. Isoardi non ha la stessa empatia, appare più fredda e decisamente meno godereccia.

Su twitter in molti hanno scritto che è stato snaturato il programma e che invece che «La prova del cuoco» sembra «Buono a sapersi», ovvero il programma di alimentazione e salute che la Isoardi conduceva l’anno scorso poco prima de «La prova del cuoco». Insomma, piovono critiche per la Isoardi, ma neppure la bionda ex conduttrice sembra non passare un buon momento. Antonella Clerici è finita al centro di una rovente polemica economica targata Tiscali News.

Secondo il portale, la conduttrice 54enne continuerebbe a percepire un lauto compenso da Viale Mazzini per un ruolo che in realtà non svolgerebbe più da tempo: si parla di uno stipendio che si aggira intorno ai 230mila euro come consulente esperta e autrice di testi per la sua ‘attività di impostazione e preparazione del programma’. Per ora non arrivano commenti e smentite, nelle prossime ore staremo a vedere.

Ti potrebbe anche interessare: Il nuovo dramma di Nadia Toffa: “Tradita dai miei migliori amici”

fbq('track', 'STORIE');