“Mio padre…”. Il dramma di Andrea Zenga. A Temptation viene fuori tutto

"Voglio dimostrarle che di me si può fidare...". Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter aveva spiegato di voler partecipazione a "Temptation Island" per sconfiggere la gelosia morbosa della fidanzata. Si era messo in gioco con la fidanzata Alessandra Sgolastra. "Sono qui anche per bloccare questa gelosia che ha nei miei confronti", aveva proseguito Andrea. Nel promo del reality show delle tentazioni la fidanzata aveva spiegato le sue perplessità. "Ho paura della mia gelosia - aveva raccontato la giovane - e che Andrea possa rimanere affascinato da questo mondo. Io vorrei rimanere sempre con i piedi per terra, uniti come prima, con le nostre abitudini".Ora la situazione sembra ribaltata Andrea per la prima volta, si preoccupa di vederla veramente attaccata ad un altro ragazzo, Andrea Cerioli: “Arrivati a questo punto penso che da parte di tutte e due ci sia qualcosa – dice Zenga, guardando il video che ritrae la fidanzata e il tentatore -, io mi porto dietro due anni e mezzo di gelosia, insinuazioni”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Prima di entrare qui dentro lei piangeva, ora la situazione si è ribaltata: sono allibito. D’altra parte lei non ha mai avuto il coraggio di dirmi ciò che non le andava bene. Magari non siamo fatti per stare insieme adesso, forse tra qualche anno. Lei vuole la botte piena e la moglie ubriaca, vuole che guadagno con il lavoro e gli orari che decide lei”. La coppia sembra sul punto di scoppiare. In attesa dei fatti ieri Andrea ha sparato a zero su Alessandra.

Alessandra che, in una confidenza con Andrea Cerioli che lo etichettava come ‘figlio di papà’, Andrea Zenga ha avuto l’opportunità di far luce sul rapporto con l’ex portiere dell’Inter.L’ex allenatore del Crotone ha avuto tre mogli e cinque figli, dei quali Andrea è il maggiore: insieme a Nicolò, il concorrente di Temptation Island Vip è cresciuto a Osimo nelle Marche. Il rapporto tra Andrea e Walter Zenga, a quanto pare, è pressoché nullo. (Continua dopo la foto)



“Come faccio ad essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?” ha sbottato a Temptation Island Vip quando ha sentito le illazioni della fidanzata.Andrea è nato nel 1993 a Milano e ha seguito le orme del padre. Come lui, infatti, fa il portiere ma è ancora in serie D. Tra le squadre in cui ha giocato ci sono il Trento e la Sambenedettese. Ha ereditato dal padre passione per il calcio e gioca come portiere.

