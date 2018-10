“Si è prostituita”. Gelo in diretta: si parla di Lory Del Santo e finisce malissimo

Lunedì primo ottobre è entrata nella casa del Grande Fratello dopo una serie di polemiche che non sono destinate a placarsi. Lory Del Santo ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip nonostante da poco più di un mese abbia perso il figlio Loren che, a 19 anni, malato di una grave malattia psichiatrica, ha deciso di togliersi la vita. Per la Del Santo non è la prima volta. Nel 1991 aveva perso un figlio di 4 anni: era il figlio che la showgirl aveva avuto da Eric Clapton che cadde dal balcone. Per la Del Santo è l’ennesima prova atroce, una di quelle cose dalle quali non ci si riprende mai. Però, anche se ormai la sua vita non sarà mai più la stessa, la Del Santo ha deciso di andare avanti. Ecco perché ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: per sentirsi “normale” e per non chiudersi nella solitudine. Ma la sua scelta, come era ovvio, ha diviso l’opinione pubblica. Mercoledì 3 ottobre a Mattino Cinque si è parlato di Lory Del Santo. Continua a leggere dopo la foto

Nel salotto di Federica Panicucci ci sono Pierluigi Diaco e Vittorio Cecchi Paone che in particolare rivolgono parole critiche per la scelta di Lory Del Santo. "Insindacabile la sua decisione – esordisce Diaco - Se una persona che vive un lutto, lo rende pubblico trovando dei surrogati, e in questo caso la rete affettiva e i rapporti affettivi, se tutto questo lei lo cerca e lo trova nel mondo della televisione, con tutto ciò che la tv comporta, ha una scala di valori che francamente onora il personaggio ma tradisce la persona. Se Lory Del Santo avesse scelto di fare una conversazione in forma scritta e non avesse partecipato al Grande Fratello, non ne staremmo a parlare. È lei che si è prostituita a un meccanismo che tradisce il suo dolore. […] La signora pensa di potersi consolare a scopo terapeutico".

L'argomento è spinoso e ognuno, ovviamente, la vede a modo proprio. E in studio scoppia la lite tra Diaco e Rocco Pietrantonio cioè l'ex di Lory Del Santo che Diaco accusa di sfruttare il nome della soubrette con cui ha vissuto dal 2008 al 2011: "Ti trovo squallido, sei di una modestia culturale. Sfruttate la televisione in modo cinico". Federica Panicucci è in evidente difficoltà e non sa bene cosa fare.

Interviene Cecchi Paone, anche lui critico ma in modo più moderato: "Ventiquattro ore su ventiquattro non le fa e non le farà bene, come non farà bene agli altri. Lo avevamo previsto. Sono terrorizzati". E aggiunge: "Lory Del Santo è confusa, non riesce lei stessa a spiegare cosa è successo al figlio. Perché non sa che l'anedonia non è una patologia, ma un sintomo". E continua: "Il Grande Fratello ci ha sempre mostrato la vita e l'amore. Questa volta è entrata la morte, ci mostra la morte. Che sia entrata la morte nel Grande Fratello è una brutta novità".

