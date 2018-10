“Noi…”. Ida e Riccardo, clamoroso. Tutti increduli a Uomini e Donne

Anche nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ospita Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il pubblico teme subito sia a causa di una nuova lite o scontro tra i due, ma la verità è un'altra e lascia pubblico, opinionisti e la stessa Maria De Filippi senza parole. Dopo aver partecipato al reality show delle tentazioni (la prima edizione di Temptation Island Vip) la coppia ha trascorso un periodo ricco di alti e bassi. Ma il peggio è passato e Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tra lo stupore generale dello studio, hanno deciso di tornare insieme e di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. La coppia dopo “Temptation Island” aveva vissuto un momento complicato, a causa di alcuni messaggi nascosti che il cavaliere ha mandato alla tentatrice Stefanì, senza dirlo a Ida. Dopo aver scoperto gli altarini, la bresciana aveva rimesso tutto nuovamente in discussione, ritornando da single nel parterre di “Uomini e Donne”. (Continua a leggere dopo la foto)



Occasione che mosse anche Gemma Galgani ad intromettersi per prendere subito le difese dell’amica, intervento che però non è piaciuto a Riccardo, innescando tra i due un botta e risposta senza precedenti. La scelta di Ida però ha avuto i giorni contati perché Riccardo ha cercato di far comprendere le sue ragioni e a riconquistare il cuore di Ida. La coppia è tornata insieme e nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 2 ottobre i due entrano in studio per dare l'annuncio.

Riccardo è raggiante, Ida è imbronciata e confessa: “Sì è venuto da me però alle parole devono seguire i fatti . - ha detto l'ex volto di Temptation Island Vip - Non mi accontento più delle promesse. Lui non sa una cosa”. “Che cosa?” ha domandato Maria De Filippi al cospetto di uno stupito Riccardo, “Mi sono data una scadenza se non succede qualcosa entro un certo tempo è finita davvero. È inutile andare avanti così”, ha ribadito Ida.

A quel punto Riccardo incassa ascoltando la frecciatina di uno degli uomini del parterre di Uomini e Donne. “A te piace fare la tarantella, ti vuoi solo divertire”. "È un bel ragazzo, ballo con lui”. commenta la bella dama. Ma è solo uno scherzo: Ida e Riccardo si abbracciano e si baciano lasciando lo studio senza parole. Ed ecco che prima di lasciare lo studio, il cavaliere ha preso la parola proprio per fare le sue scuse a Gemma per come si era comportato. La dama ha accettato le scuse e ha fatto gli auguri alla coppia.

