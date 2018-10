Daria Bignardi e Luca Sofri non stanno più insieme. La coppia, sposatasi nel 2004, ha fatto 'boom'. L'ex direttore di RaiTre ha vissuto un anno davvero complicato. Prima della rottura con il marito, infatti, ha dovuto affrontare la malattia: Daria Bignardi ha avuto una diagnosi 'beffarda', ovvero tumore al seno. "La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente. Non ho rimosso niente, ma ho elaborato tutto anche scrivendo questo libro. Non è un libro sulla malattia e non è un libro sul tumore, è una storia d’amore, e sul rapporto tra l’amore e l’ansia. Il cancro è soltanto un evento che lo attraversa" ha raccontato la Bignardi lo scorso febbraio a Vanity Fair. Fortunatamente, però, la malattia adesso è solo un vecchio ricordo anche se deve sottoporsi sempre a controlli. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma dicevamo della storia d'amore di Daria Bignardi con Luca Sofri. A darne conferma è stata la diretta interessata interpellata dal settimanale 'Chi': nel numero in edicola da mercoledì 3 ottobre spazio a una breve dichiarazione della Bignardi che ha spiegato che è ormai un anno che il loro matrimonio è finito, ma che hanno tenuto riservata la cosa quanto più possibile. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E allora come mai la notizia dell'addio tra Daria Bignardi e Luca Sofri è arrivata solo adesso? "Merito" dei paparazzi del settimanale Chi che, sempre nel numero in edicola da mercoledì 3 ottobre, hanno pizzicato l'ex (ormai, ndr.) marito di Daria Bignardi a passeggio mano nella mano con una giovane moretta. Da qui la chiacchierata con l'ex direttrice di RaiTre che ha confermato tutto. A sentire gli amici della coppia, inoltre, sembrerebbe che Luca Sofri e l'ex moglie si siano lasciati in buoni rapporti tanto da essere ancora oggi 'amici'. Anche perché la coppia ha una figlia: Emilia. (Continua a leggere dopo la foto)



Per la Bignardi non è il primo matrimonio che finisce 'male'. Il primo marito di Daria è stato Nicola Manzoni, insegnante di filosofia e figlio dell’illustre compositore Giacomo. Dal matrimonio, durato otto anni, è nato Ludovico, appassionato di politica che alla tenera età di diciannove anni si è candidato nelle fila del Partito Democratico come consigliere comunale di Milano.

Leggi anche:

“Dopo Fabrizio Frizzi…”. La verità su L’Eredità di Flavio Insinna. È successo dopo la prima puntata

fbq('track', 'Gossip');