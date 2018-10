L'Eredità di Flavio Insinna è diversa da quella di Fabrizio Frizzi. Questo vuol dire che gli italiani ne siano meno affezionati? No, anzi i numeri dicono altro. Certo, l'assenza del compianto conduttore televisivo è ancora pesante: i ritmi del programma sono di gran lunga più blandi e mesti con un tono tutt'altro che esaltante. Probabilmente Flavio Insinna vuol entrare quatto quatto nei cuori degli italiani: raccogliere l'eredità (nome omen, ndr.) di Fabrizio Frizzi non è facile. A questo c'è da aggiungere anche la presenza costante, al quiz-game show di RaiUno, di Carlo Conti: il presentatore fiorentino è uno che sa farsi apprezzare dal pubblico del pre-serale del primo canale di viale Mazzini. Ed è stato lui a consegnare le chiavi del programma - in un gesto diventato ormai celebre nel corso degli anni - a Flavio Insinna. "Queste sono chiavi pesanti, faremo di tutto per meritarle" aveva detto il nuovo conduttore de L'Eredità. (Continua a leggere dopo la foto)



Come se non bastasse, il ritorno di Flavio Insinna in televisione, proprio alla guida de L'Eredità, è stato accompagnato da scetticismo anche a causa delle querelle con Striscia La Notizia e Antonio Ricci. Il direttore del tg satirico, tra l'altro, nelle ultime settimane non ha neanche provato a placare le polemiche: "È molto retorico, io posso ritenere di cattivo gusto il fatto che lui dica da lassù Frizzi mi guarda: parole in linea con quell'abbindolare gli allocchi, lavorando sulla pancia delle persone". (Continua a leggere dopo la foto)

Persone abbindolate o meno, L'Eredità di Flavio Insinna - per quanto concerne solo ed esclusivamente gli ascolti - tiene botta con quella di Fabrizio Frizzi. Il crollo tanto temuto dagli inserzionisti e, in parte, dai vertici Rai, non si è registrato. Numeri a confronto, infatti, si può notare come finora Flavio Insinna abbia tenuto una media di 3,8 milioni di persone come dato auditel. La flessione - comprensibilissima - si registra solo la domenica dove il dato crolla di un milione fermandosi a 2,7. Questo solo per quanto concerne la prima settimana di settembre. Nello stesso periodo, lo scorso anno come andava L'Eredità di Fabrizio Frizzi? (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2017, durante la prima settimana di trasmissione, L'Eredità di Frizzi portava a casa una media di 4 milioni di spettatori. Insomma, 200mila persone di differenza. Cosa testimonia ciò? A prescindere dai presentatori e da chi conduce L'Eredità, il format Rai è solido ed è il quiz-game show più longevo degli anni Duemila.

