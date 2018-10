Nadia Toffa cancro, negli ultimi giorni si è tornati a parlare tanto della conduttrice de Le Iene e del tumore che lo scorso dicembre le è stato diagnosticato. Tornata in televisione domenica, l'inviata prima e presentatrice dopo, Nadia Toffa è stata accolta da un 'abbraccio' caloroso da parte dei suoi co-conduttori oltre che dal pubblico in studio e da casa. "Son felice di essere qua con voi, e con loro. Sono felice di essere qua" ha rivelato durante la prima puntata de Le Iene. Ma come sta Nadia Toffa? Sulle sue condizioni di salute ha fatto 'chiarezza' lei con un'intervista al Corriere della Sera: "Il mio bollettino medico è in costante aggiornamento, ma torno a Le Iene per fare altro, non per parlare del mio stato di salute". Nei giorni scorsi, comunque, Nadia Toffa è finita al centro delle polemiche a causa di un 'messaggio' non recepito in modo giusto. (Continua a leggere dopo la foto)



Il tumore come dono? Lei, spiega, voleva dire tutt'altra cosa: "Non sono stata chiara: per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci". Anzi, Nadia Toffa ha ribadito di credere nelle cure scientifiche per combattere la malattia. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi, invece, Nadia Toffa è stata protagonista di un orribile commento da parte di un haters (definirlo tale è un complimento, ndr.). Nadia Toffa si è trovata a rispondere ad un tweet a dir poco sgradevole sulle sue condizioni di salute. La conduttrice ha condiviso sul suo profilo Twitter l’immagine di un commento lasciato da un utente che recita: "Ma state tranquilli tanto finirà presto all’obitorio" La Toffa ha replicato subito all’hater con un secco "è probabile, dato che ho un cancro". Toffa, con un pizzico di ironia, ha risposto ai commenti di chi l'ha difesa a spada tratta: "Mi allunga la vita. Se pensava di liberarsi di me… Sta fresco. Gli auguro di vivere a lungo. Perché avrà di certo una vita frustrante. Meglio rimanga qui". E non sono mancati messaggi di sostegno anche da vip del mondo dello spettacolo e della musica. (Continua a leggere dopo la foto)



Grazie mille signora Maria 🙏🏻è probabile dato che ho un cancro pic.twitter.com/jw0CBAx2vS — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

Anzi no chiedo scusa alla signora Maria e anzi Grazie fi avermi difeso ringrazio invece Nappi. È lui il galantuomo Grazie mille. Il merito è tutto suo dell’idea dell’abitorio — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

Nadia non leggere questa gente. Tu sei una donna forte e bellíssima e noi ti amiamo e stimiamo tanto. Siamo tantissimi. Ciao bella 🍀 — Laura Pausini (@LauraPausini) 1 ottobre 2018

No, no Nadia. Non rispondere. Fa male a chi ti vuole bene... tanto — francesca barra (@francescabarra) 1 ottobre 2018

Laura Pausini e Rita Dalla Chiesa, che sono intervenute nella discussione consigliando alla Iena di non prendere in considerazione questo tipo di commenti. La romagnola ha scritto: "Nadia non leggere questa gente. Tu sei una donna forte e bellissima e noi ti amiamo e stimiamo tanto. Siamo tantissimi. Ciao bella", mentre la figlia del Generale Dalla Chiesa ha twittato: "Nadia lascia perdere, ti prego. Chi ci è passato ha capito. E ti è vicino. Il nostro dono sei tu che non ti arrendi".

