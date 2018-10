Giorgio Manetti sarà pure fuori dal trono over di Uomini e Donne (per scelta sua, pare), ma Gemma Galgani c'è ancora. E pure quest'anno, anche se la stagione è appena iniziata, si conferma una delle protagoniste assolute. L'amatissima quanto discussa dama torinese in puntata finisce sempre al centro dei gossip e anche il pubblico da casa, oltre che quello dello studio, è solito commentare sui social le sue vicende amorose. Ormai – anche se tutto può succedere – la storia d'amore con Manetti è chiusa a doppia mandata. Sono stati insieme un anno, ma tra tira e molla e suppliche di lei di tornare insieme abbiamo visto i loro siparietti per circa tre anni in tv. E ora che il Gabbiano è fuori dai giochi perché concentrato sul suo nuovo progetto lavorativo, la Galgani potrebbe finalmente incontrare l'anima gemella nel programma. E durante il corso delle prime puntate della nuova edizione del trono over, ha già avuto un brevissimo flirt. (Continua dopo la foto)



Con Rocco, cavaliere 50enne che si è presentato in studio proprio per corteggiarla e iniziare così una storia con lei. Ma 'la magia' si è interrotta dopo poche esterne, dunque la dama sembra essere di nuovo punto e a capo nella ricerca di un uomo. Anche perché, come abbiamo visto in una delle ultimissime puntate, Rocco è deciso ad andarsene. Nonostante l'insistenza di lei, il cavaliere non sembra per nulla intenzionato a rimanere in trasmissione.

È dovuta intervenire persino Maria: "Gemma, se Rocco vuole andare dobbiamo lasciarlo libero, altrimenti è sequestro di persona". E alla fine è andato. Tralasciamo lo show che ne è seguito. Quello tra la Galgani e Tina Cipollari, che coglie sempre l'occasione per prendere in giro la dama. Come detto, Gemma è molto seguita anche in rete, non solo in tv. Condivide spesso scatti e racconti del suo quotidiano, ma una delle ultime foto ha sollevato parecchie domande: un selfie con un bel ragazzo molto più giovane di lei.





“L’estate sta finendo ma il sorriso rimarrà sempre”, scrive la 68enne nella didascalia del post pubblicato sul suo profilo Instagram. Immediata la reazione dei follower: ma chi è lui? Chi è questo moretto misterioso? Pare che sia il figlio di amici di famiglia con cui la dama avrebbe trascorso l'estate, ma ovviamente tra i numerosi commenti (e like infiniti: più di 7mila) non sono mancate allusioni al fatto che tra i due ci possa essere più di un'amicizia. E così il gossip del presunto 'toy boy di Gemma' è finito ovunque il rete.

