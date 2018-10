Bianca Maria Berlinguer nota come Bianca Berlinguer è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dal 1 ottobre 2009 all'8 agosto 2016 è stata direttrice del TG3. Bianca Berlinguer, prima dei quattro figli del leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti (gli altri fratelli sono Maria Stella, Marco e Laura, giornalista di TgCom24 nonché moglie di Luca Telese), si è sposata in seconde nozze con il politico Luigi Manconi. Laureata in lettere, dopo un periodo di praticantato presso Radiocorriere tv, Bianca Berlinguer inizia a lavorare ne Il Messaggero agli inizi degli anni ottanta e contemporaneamente lavora a Mixer (1985) come redattrice, entrando poi in pianta stabile nella redazione del TG3. Della principale edizione serale di questo telegiornale è stata conduttrice ininterrottamente dal 1991 al 5 agosto 2016. Ha presentato inoltre Primo piano, rubrica di approfondimento della stessa testata giornalistica su Rai 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel gennaio del 2008 Bianca Berlinguer è stata coinvolta in una polemica dichiarazione del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga. Rispondendo ad un intervistatore, Cossiga ha dichiarato di averla raccomandata insieme ad altri giornalisti (Giuseppe Fiori, Federica Sciarelli) per ottenere una posizione di maggior rilievo all'interno della Rai. La Berlinguer ha smentito queste dichiarazioni del senatore, senza tuttavia intraprendere azioni legali nei suoi confronti.

Il 1 ottobre 2009 Bianca Berlinguer nominata direttrice del TG3. Si insedia il 12 ottobre. Il 24 settembre 2010 ha vinto a Roma la prima edizione del Premio di giornalismo "L'isola che c'è", riconoscimento assegnato a 10 giornalisti sardi, della carta stampata o della RAI - Radiotelevisione italiana, che lavorano a Roma. Il 24 settembre 2011 ha vinto il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, sezione giornalismo. Da direttrice continua a condurre (dopo un intervallo di qualche mese) l'edizione serale del TG3, nonché l'approfondimento notturno Linea Notte.

Conduce e dirige per l'ultima volta il TG3 il 5 agosto 2016, venendo sostituita, con molte polemiche soprattutto rivolte al governo Renzi, da Luca Mazzà. Dal 7 novembre 2016 conduce Cartabianca su Rai 3. Bianca Berlinguer è alta circa 167 centimetri e pesa 60 chili. Bianca Berlinguer (Roma, 9 dicembre 1959) si è sposata la prima volta con il giornalista Stefano Marroni. Il matrimonio viene celebrato in Campidoglio dall’allora sindaco di Roma Valter Veltroni. Successivamente convola a nozze con il Senatore Luigi Manconi, politico, sociologo e critico musicale, dal quale ha avuto nel 1998 la figlia, Giulia.

Alfonso Signorini: età, altezza, peso e fidanzato