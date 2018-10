Bianca Guaccero fidanzato, svelato finalmente il suo identikit? La conduttrice di Detto Fatto non è più sola. Su questo non c'è neanche il benché minimo dubbio considerato che a rivelarlo è stata lei stessa una settimana fa in diretta televisiva. Incalzata da Giovanni Ciacci, in arte Giò Giò, la conduttrice del programma di RaiDue ha fatto 'outing' ammettendo di aver ritrovato finalmente l'amore: con chi è fidanzata Bianca Guaccero? Secondo l'identikit fornito da lei si tratta di una persona: "È scattato il colpo di fulmine, è un appassionato di balli latino-americani. Ma non è un cantante". Dunque, esclusa la pista Fabrizio Moro di cui tanto si è vociferato nel corso dell'estate. E allora, chi è questo fidanzato di Bianca Guaccero? (Continua a leggere dopo la foto)



Divertente e attenta al dettaglio, Bianca Guaccero governa la fascia giornaliera di Rai 2 con il suo Detto Fatto, scandendo i minuti anche grazie ad un outfit sempre alla moda e super seducente. A meno di un mese di distanza dal suo debutto come timoniera del programma, la presentatrice ha confessato di aver affrontato questa novità con tante emozioni. Tant'è che gli ascolti la stanno premiando. E anche la vita privata... (Continua a leggere dopo la foto)

Dai, ve lo diciamo. Il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero? Prima di svelarvi il nome vi diamo alcuni indizi: è famoso, lo abbiamo visto - e continuiamo a vederlo - spesso in televisione, è genovese e negli ultimi giorni si sta battendo per aiutare gli sfollati dopo il crollo del Ponte Morandi. Avete capito? Ah, un'ultima cosa: lavora in coppia, sia al teatro che al cinema, ma anche in televisione. Ebbene sì, è proprio lui: Luca Bizzarri. Il noto comico, impegnato sul piccolo schermo con alcuni programmi su RaiDue, sarebbe il nuovo fidanzato di Bianca Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto)



A darne notizia è 'Dabitonto.com', portale specializzato sulla cittadina pugliese da dove proviene proprio la conduttrice di Detto Fatto. I due non hanno confermato il gossip circolato nelle ultime ore ma c'è chi vorrebbe la coppia pronta anche alla prima avventura televisiva insieme. Dove? Al Festival di Sanremo 2019 al fianco di Claudio Baglioni!

