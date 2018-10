Brutto risveglio per Ilary Blasi e la produzione della terza edizione del ''Grande Fratello Vip''. La conduttrice, che si è presentata al grande pubblico con un vestito animalier, non si aspettava una reazione del genere. Stiamo parlando degli ascolti che il programma di Canale 5 ha avuto nella serata di lunedì 2 ottobre, nella rete ammiraglia Rai è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri La Vita Promessa. Ed è stata proprio la storia appassionante ad aver battuto, per i dati Auditel, Ilary, Alfonso e l’intero cast del GF Vip. Il reality-show condotto da Ilary Blasi ha raccolto davanti alla televisione 3.200.000 spettatori con uno share pari al 19% mentre la fiction che ha visto protagonista Luisa Ranieri, invece, ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Non è servita neanche l’entrata in Casa di Lory Del Santo, seguita dalla polemica sulla morte del figlio Loren, a migliorare la situazione. La puntata non ha destato così la curiosità del pubblico che ha invece preferito seguire le ultime peripezie della famiglia Carrizzo, in attesa della seconda stagione. (Continua a leggere dopo la foto)



A sorpresa la seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata vista da soli 3.2 milioni di telespettatori con il 18,99% di share chiudendo quasi all’una e mezza di notte. Un calo di circa due punti rispetto a setti giorni fa con Rai1 che gongola per gli ascolti record de La Vita promessa, la fiction con Luisa Ranieri ha salutato il pubblico con oltre 6 milioni e il 26% di share. Uno dei momenti più attesi è stato della secondo puntata è stato sicuramente l’entrata di Lory Del Santo all’interno della casa.

Il figlio di Lory del Santo, Lory di 19 anni, si è suicidato il mese di agosto, a parlare di questo evento doloroso è stata la stessa Lory in un'intervista a Verissimo. Alla Toffanina aveva raccontato il suo grande dolore, il primo rifiuto ad entrare nella casa del Grande Fratello e il successivo ripensamento : ''Ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza - racconta la Del Santo - Credo che la Casa del Grande Fratello sia l’unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene''.

"La disperazione totale non porta a nulla, bisogna trovare la forza nelle cose che ci aiutano", ha dichiarato, prima di lasciare lo studio e varcare la Porta Rossa. "È giusto che ognuno la pensi come vuole, non accade mai che tutti sono d'accordo. - ammette la Del Santo, che però chiarisce - Io però devo pensare a me stessa e a quelle donne che perdono un figlio e vorrebbero scomparire e che invece devono alzarsi, devono andare a lavorare, andare in mezzo alla gente."

