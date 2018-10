“Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre. Alcuni colleghi mi hanno informata di questo Instagram e mi sono iscritta, anche se ancora non ci ho capito una mazza. Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto. Nonostante sono sparita così. Qui voglio condividere i miei pensieri, non il mio passato. Vi chiedo solamente di rispettare la mia privacy. Un bacio a tutti, vostra Paola”. Era il 2014 e così, appena inaugurato il suo profilo Instagram, Paola Frizziero di Uomini e Donne si rivolgeva ai fan. Motivo per cui si è iniziato a diffondere il rumor secondo cui dopo l'esperienza in tv, da corteggiatrice prima e da tronista poi Paola fosse diventata una suora. Ma in realtà faceva volontariato e partecipato a missioni umanitarie, proprio come ai tempi di Uomini e Donne, quando era una crocerossina e si occupava delle persone meno fortunate. (Continua dopo la foto)



Il profilo Instagram della Frizziero non è rimasto aperto a lungo. Sono poche, dunque, le notizie sulla napoletana che ha fatto la storia nel programma di Maria De Filippi. Appare certo, però, che Paola non voglia tornare a far parte del mondo dello spettacolo e sembra che adesso faccia la cassiera in un supermercato, come dimostrano le foto di un anno fa rilanciate dai blog Il Vicolo delle News e Isa e Chia. È difficile avere notizie certe sulla sua vita attuale, ma sono spuntate foto fresche.

Sarà pure sparita dalla circolazione Paola, ma l'attenzione e la curiosità su di lei restano altissime. E alcuni lettori del sito Bitchyf hanno intercettato alcune sue fotografie recentissime apparse sui social. Sono foto che risalgono a qualche sera fa, quando la ex fidanzata di Salvatore Angelucci ha festeggiato il compleanno della sorella. In quell'occasione alcuni fanclub della Frizziero hanno postato gli scatti che trovate qua sotto.





Beh, non sembra cambiata di una virgola rispetto a quando la vedevamo in studio, a Uomini e Donne, così come non è cambiato l'affetto che nutrono i fan, dal momento che questi scatti hanno subito fatto il giro della rete. E dire che sono passati già più di 10 anni dall'esperienza a Uomini e Donne! Breve riassunto: Paola era innamorata persa del tronista Salvatore Angelucci e conquistò subito il pubblico con i suoi modi di fare. È stata una storia travagliata quella con ‘Sasà’, diventato poi il compagno di Karina Cascella, l’opinionista della trasmissione e, dal primo momento, ‘nemica giurata’ di Paola. Che, dopo aver chiuso la relazione con Angelucci, tornò di nuovo a Uomini e Donne ma sul trono. Ma neanche quella fu un’esperienza fortunata: scelse Carmine Fummo ma le rispose di no. Negli ultimi anni si è diffusa la voce che voleva Paola sposata, ma non ha mai trovato conferme.

