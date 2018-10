“Bacio!”. Gf Vip, sale la temperatura, protagonista Francesco Monte: “Lo ha fatto davvero”

Il Grande Fratello Vip non decolla, il reality show condotto da Ilary Blasi non è riuscito a battere la concorrenza della Rai che ha proposto la fiction La Vita Promessa. Il Gf Vip ha raccolto davanti alla televisione 3.200.000 spettatori con uno share pari al 19% mentre la fiction che ha visto protagonista Luisa Ranieri, invece, ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Una batosta nonostante le tante emozioni e sorprese nella seconda puntata della terza edizione del "Grande Fratello Vip". Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione, avendo perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Emozione per l'ingresso in Casa di Lory Del Santo. In nomination vanno in quattro: Elia, Valerio, Ivan e Jane. Si parte dall'inizio, da giugno, quando Lory viene contattata dalla produzione ed effettua il primo provino per la trasmissione. Lei spiega di essere stata entusiasta sin dal principio. Poi è arrivata la notizia del suicidio del figlio che Lory definisce "non devastante, di più". (Continua dopo la foto)



"Sono piombata in un tunnel nero per parecchio tempo" dice la Del Santo che spiega di aver chiamato subito la produzione per rinunciare alla partecipazione al GF. Lory spiega anche di aver pensato di non dir niente a nessuno, facendo finta di niente, salvo capire poi che non era possibile, perché comunque niente era più come prima. E quindi ha deciso di affrontare la cosa a viso aperto. A chi ha tanto criticato la sua partecipazione al GF Vip, infatti, Lory Del Santo in studio ha risposto.

“Penso che sia giusto e normale che ci siano persone che la pensano diversamente. Io però devo pensare più a me stessa”. “Ovviamente all’inizio non pensavo neanche di essere in grado di partecipare” ha raccontato “Ma io tanti anni fa ho avuto già un’esperienza del genere ed ho preso una decisione diversa da quella di oggi e mi sono isolata… e questa cosa mi ha portato però alla deriva. Il dolore non ti lascia mai ovunque tu sia, cammina e viaggia con te, io lo porto dentro di me, dentro uno scrigno che però è chiuso perché io so che da un’altra parte ho tanto da dare”.

“Voglio dare un messaggio di incoraggiamento anche a tutti quelli che perdono dei cari. La disperazione totale non porta a nulla … Dobbiamo scegliere quelle cose che ci aiutanoSpente le luci della diretta del Grande Fratello Vip 3 a tenere alta l’attenzione ci ha pensto Francesco Monte. L’ex tronista ha cercato il chiarimento con Ivan Cattaneo che aveva nominato perché ha cercato di farlo passare per quello che non è, cioè un furbo stratega, in occasione dell’insulso biglietto a Giulia Salemi (“credi in te stessa”). Per stemperare la tensione e mettere fine al confronto, Monte ha preso tra le mani la faccia di Ivan e l’ha baciato sulla bocca. Un bacio a stampo sotto gli occhi della Salemi, rifiutata senza tanti complimenti.

Ti potrebbe anche interessare: Noi a letto insieme prima del GF Vip”. Ed è proprio lui a raccontare tutto

fbq('track', 'STORIE');