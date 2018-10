”Oh là là”. Dimenticate questo faccino. Simon di ‘Settimo cielo’ è cresciuto

Settimo cielo, serie drama creata da Brenda Hampton andata in onda dal 1996 al 2007, ha donato ai fan di tutto il mondo emozioni uniche, immergendo lo spettatore nelle vicissitudini della famiglia Camden. La serie narra la vita della famiglia di un reverendo a Glen Oak, una città immaginaria della California. La serie è stata creata e prodotta da Brenda Hampton. Lo show è prodotto dalla Paramount e, dopo 10 stagioni sul canale The WB e una su The CW, la serie si è conclusa, a maggio del 2007, dopo 11 stagioni. La prima stagione è stata girata e trasmessa nel 1996. La decima stagione è stata trasmessa dal 19 settembre 2005 con l'episodio numero 200, nella quale hanno fatto ritorno diversi personaggi e attori. La serie televisiva è stata ufficialmente conclusa dalla The CW il 3 aprile 2007. L'episodio finale è stato girato prima dell'annuncio della cancellazione della serie ed è andato in onda negli USA il 13 maggio 2007. (Continua a leggere dopo la foto)



Tra i personaggi più amati c’era uno dei figli del reverendo e di sua moglie Annie. Simon Camden, interpretato dall’attore David Gallagher. Classe 1985, la sua trasformazione nei dieci anni della serie gli è valsa la qualifica di sex symbol quando divenne un aitante giovane attore in cerca di scritture valide nel mondo del cinema e da allora ne ha fatta di strada. Fin dalla tenera età ottiene dei ruoli in alcune pubblicità statunitensi, ma ma è nel 1993 che fa il suo ingresso nel mondo del cinema, nella pellicola Senti chi parla adesso! di Tom Ropelewski, al fianco di John Travolta e Kirstie Alley.

Oltre a Senti chi parla adesso!, David annovera nel suo curriculum anche Phenomenon di Jon Turteltaub (1996), Richie Rich e il desiderio di Natale di John Murlowski (1998), Little Secrets - Sogni e segreti di Blair Treu (2001), Kart Racer di Stuart Gillard (2003), The Picture of Dorian Gray di Duncan Roy (2006), Boogeyman 2 - Il ritorno dell'uomo nero di Jeff Betancourt (2008) e Super 8 di J. J. Abrams (2011). L’attore ha avuto delle parti anche nelle serie televisive ‘’Numb3rs’’ (2006, 2009) e in ‘’The Vampire Diaries’’ (2011).

Tra le ultime produzioni cinematografiche, invece, spiccano film dal modesto successo internazionale, come The Picture of Dorian Gray (Il ritratto di Dorian Gray) del 2006, Boogeyman 2 – Il ritorno dell'uomo nero del 2008, e Super 8 del 2011. Della sua vita privata si sa poco. Nel 2003 si è fidanzato con Megan Fox (sposata poi con Brian Austin Green, il David Silver della serie Beverly Hills 90210) per due anni e mezzo.

