Ci sono tante novità in questo Grande Fratello Vip 3. La 'Caverna', per esempio, che è il vecchio tugurio riadattato. E poi ci sono le costanti, come ovviamente il meccanismo di gioco e le 'spalle' di Ilary Blasi. Anche quest'anno, infatti, il braccio destro della conduttrice è Alfonso Signorini, il giornalista e direttore della rivista Chi che commenta in diretta cosa succede nella Casa, interagisce coi concorrenti e alle volte bacchetta pure. Indimenticabile, a questo proposito, il durissimo scontro verbale in diretta con Giulia De Lellis, gieffina vip della passata edizione. Successe tutto in diretta e se ne parlò per giorni. Poi, alla fine, l'opinionista e l'esperta di tendenze fecero pace, ma volarono parole grosse tra lo studio e la Casa. Altra costante di questo terzo reality riservato ai volti (più o meno) noti è la presenza della Gialappa's band. Il trio - Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci – al solito non appare in video, ma si collega durante la puntata con la conduttrice. (Continua dopo la foto)





Nel corso della diretta, più volte Ilary Blasi contatta i 'Gialappi' che, oltre a commentare con la solita ironia le ultime vicende e i protagonisti, danno filo da torcere alla stessa padrona di casa con battutine di ogni tipo. E poi mostrano ai telespettatori i video più divertenti della settimana, quelli in cui i concorrenti, diciamo così, “danno il meglio” di loro stessi. Nella seconda puntata è toccato a Giulia Salemi. È finita nel mirino della Gialappa's band per il suo 'slang' che pochi in Casa capiscono.

Nella clip montata ad arte, si vede la Salemi in diversi contesti che, parlando con i suoi compagni di avventura, utilizza in continuazione parole straniere ed espressioni insolite ad avviso degli altri. La Marchesa d'Aragona di solito è quella che la capisce di meno e infatti le chiede di continuo che cosa intenda con quello o quell'altro modo di dire. E come riporta il sito Trash Italiano, una delle frasi che invece ha ripetuto anche la Marchesa, era: “Quanto so british bit*h!”.





Tornati in studio dopo aver mostrato la clip, la Gialappa’s ha fatto una gaffe chiedendo ironicamente a Ilary Blasi: “Tu sei roman bi*ch?”. La conduttrice è sembrata cadere dalle nuvole. Non ha capito la battuta e, perplessa, ha replicato, come mostra il video rilanciato da Trash Italiano: “Chi so io?!?”. Alfonso Signorini, invece, l'ha capita eccome ed è apparso un po' stupito e in imbarazzo. Quindi ha sviato il discorso. Anche il trio non ha insistito, rendendosi forse conto della gaffe.

