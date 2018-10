“Muto cogl***!”. Asia Argento, una furia contro il giornalista. Volano parole grosse

La presenza di Asia Argento a Non è l’Arena non è di certo passata inosservata. Non solo ha regalato ottimi ascolti a Massimo Giletti ma ha suscitato anche la reazione di Salvo Sottile. Nel corso dell’intervista infatti il giudice di X Factor aveva ripercorso su La7 proprio il rapporto sessuale avuto con Jimmy Bennett, avvenuto nel 2013 quando l’attore americano aveva solo diciassette anni: “Abbracciandoci, ha iniziato a baciarmi e toccarmi, non da bambino, da figlio, come lo vedevo io, ma come un ragazzo con gli ormoni impazziti. Questa cosa mi ha congelata. Lui mi è saltato addosso, mi ha messo sul letto, e con me ha avuto senza preservativo un rapporto completo. È durato 2 minuti. Io non mi muovevo e non ho provato niente. Sconvolta, gli ho chiesto perché l’avesse fatto e mi ha detto che ero il suo desiderio sessuale da quando aveva 12 anni”. (Continua dopo la foto)



Parole alla quale Salvo Sottile aveva risposto così: “Ma possibile - aveva scritto il giornalista - che tutti ti saltano addosso e tu resti immobile? E poi dopo il sesso con uno ci torni a prendere il caffè (weinstein) e con l’altro, ragazzino infoiato, dopo che si è rivestito dici: dai prendi il copione...Semplice no?”. E ancora: “Logica vuole che se uno abusa di me contro la mia volontà dopo il sesso ‘forzato’ non ci faccio un selfie insieme con gli occhi languidi ne ci vado dopo a mangiare. Gli do semmai due calci nel sedere”.

La regista ha inviato un messaggio privato di fuoco al giornalista "colpevole" di aver pubblicato due tweet al vetriolo a commento dell'ospitata di Asia a "Non è l'arena". “È megghiu ca ti stai mutu, cugghiuni” (È meglio che stai muto, coglione) è l'avvertimento in siciliano lanciato dalla figlia di Dario Argento accusata di violenza sessuale dall'ex baby attore Jimmy Bennett. Un sms privato che Sottile ha reso pubblico sul proprio profilo Twitter.

Il conduttore accompagna la foto con un commento finale: “Cara Asia Argento, non ho accusato né insultato nessuno, ho sentito la tua intervista e ho scritto un mio pensiero che era a difesa delle donne molestate. Non mi spaventano le tue minacce ne quelle pubbliche ne quelle private. Per il resto ti auguro di tornare a X Factor”. Nonostante l’ascia di guerra sepolta dall’augurio di Sottile, sembra che la lite sia destinata a durare. Fino a quando, non è dato sapere.

Ti potrebbe anche interessare: Lory Del Santo, al GF Vip dopo il lutto: la reazione degli inquilini

fbq('track', 'STORIE');