Grande Fratello Vip, anche la seconda diretta è andata. Diretta movimentata tra un nuovo ingresso che ha fatto discutere e diviso gli inquilini – quello di Lory Del Santo -, un'uscita – quella praticamente annunciata di Lisa Fusco, prima eliminata di questa terza edizione -, la polemica sulle frasi di Enrico Silvestrin sui social prima di entrare nella Casa che hanno gettato nello sconforto il concorrente e le scuse di Ivan Cattaneo per l'uscita tremenda sulle donne: “Dalla clip mi rendo conto di essermi espresso male”, ha detto. E poi, certo, le nomination e il 'cambio' tra 'cavernicoli' e 'casalinghi' (la Del Santo, ultima arrivata nel gruppo, ha 'vinto' la Casa a sorte). Alla fine questa settimana vanno al televoto in quattro: Valerio Merola, Elia Fongari, Ivan Cattaneo e Jane Alexander. Quelli più a rischio sono senza dubbio Valerio e Ivan perché il primo non ha saputo integrarsi perfettamente con il gruppo, mentre il secondo ha fatto degli scivoloni che hanno infastidito il pubblico a casa. (Continua dopo la foto)



Solo lunedì prossimo sapremo chi tra i quattro dovrà lasciare il gioco, sempre che all'eliminato non sia toccato il cosiddetto biglietto di ritorno, quello che dà un'altra possibilità al concorrente baciato dalla fortuna. Ma ora concentriamoci sulla padrona di casa che, a differenza del debutto, ha scelto un abito più sobrio, quanto meno sul fronte scollatura. La scorsa settimana, infatti, Ilary aveva stupito tutti con un sexy abito di Dsquared2 che aveva un taglio profondo sul seno.

Questo lunedì, invece, la signora Totti ha optato per un vestito lungo, accollato, ma fantasia. Fantasia animalier, come vuole la moda autunno-inverno 2018/2019. Tutto interamente maculato. I capelli? Chi lunedì scorso si chiedeva se la conduttrice indossasse una parrucca, ora si sarà convinto che la conduttrice ha cambiato look. Anche nella seconda puntata, infatti, ha sfoggiato un carré liscio e biondissimo. Ma quando è entrata in studio e salutato il pubblico, oltre che per outfit e acconciatura che continuano a dividere, alcuni utenti della rete si sono concentrati (e scatenati) sul suo volto.

Ma stasera #ilaryblasi non ha solo il vestito leopardato ma anche il viso....truccata a chiazze, irriconoscibile.. #grandefratellovip pic.twitter.com/00bK0dYTE7 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 1 ottobre 2018

Ilary Blasi stasera sembra la gemella della Marini e non è un complimento #gfvip — Terry (@terry010390) 1 ottobre 2018

Ilary Blasi assomiglia ogni giorno di più al Ken umano.. #GFVIP — Emanuele Cosenza (@Ema_Cosenza) 1 ottobre 2018





Molti hanno infatti puntato il dito sul trucco eccessivo e su nuovi, presunti ritocchini. Qualcuno l'ha addirittura paragonata al Ken umano. “Ma stasera #ilaryblasi non ha solo il vestito leopardato ma anche il viso....truccata a chiazze, irriconoscibile”, si legge su Twitter. E ancora: “Non credo che Ilary sia umana” e "Ilary Blasi stasera sembra la gemella della Marini e non è un complimento", ha da ridire qualcun altro che evidentemente non ama questo look accanto a chi nota uno strano gonfiore sul viso. Ma ovvio, c'è pure chi ha adorato questo secondo look della Blasi e ritiene sia sempre impeccabile.

